Wetzlarer Phantastikpreis geht an Berliner Autorin

Sabrina Železný ist Autorin, Kulturanthropologin und Altamerikanistin. In ihrem nun ausgezeichneten Roman entführt sie die Leser mit einer märchenhaft-magischen Geschichte nach Peru. Foto: ASP Verlag

WETZLAR - Die Berliner Autorin Sabrina Železný bekommt in diesem Jahr den Phantastikpreis der Stadt Wetzlar. Sie erhält die mit 4000 Euro dotierte Auszeichnung für ihr Buch "Kondorkinder - Das Spiegelbuch und die verlorenen Geschichten" (2021 erschienen im Art Skript Phantastik Verlag). Das teilte die Stadt Wetzlar mit.

Mehr als 100 Titel seien eingereicht worden. Eine elfköpfige Jury, bestehend aus Vertretern von Buchhandel, Verlagswesen, Bibliothek, Schule, Universität und Medien, bewertete die Wettbewerbsstücke und entschied sich für die Preisvergabe an Sabrina Železnýs. Mit auf der Shortlist standen auch "Pantopia" von Theresa Hannig (Verlag Fischer Tor) und "Athos 2643" von Nils Westerboer (Verlag Klett-Cotta).

Die Kulturanthropologin und Altamerikanistin Železný führe in zwei Handlungssträngen in das Peru des 17. und 21. Jahrhunderts - und damit in die Zeit der spanischen Eroberung und in das Heute, in dem die Folgen dieser einstigen Okkupation immer noch spürbar sein, heißt es in der Begründung der Jury. Im Zentrum des Romans stehe ein magisches Buch, in dem die mündlich überlieferten Geschichten bewahrt werden sollen, das aber jeden mit einem Fluch belegt, der es verspottet. Zwei Frauen aus unterschiedlichen Jahrhunderten machten sich auf die Suche nach den verlorenen Geschichten, um das leere Buch mit dem zu füllen, was aus dem Hochland zu verschwinden drohe: Erzählungen von zürnenden Berggöttern und Fabelwesen zwischen Mensch und Tier, aber auch von gewaltsamer Eroberung, Gier nach Gold, Diskriminierung, Entrechtung, ja sogar von der versuchten Ausrottung ganzer Gruppen. Beide Frauen erwiesen sich erst als würdige Sammlerinnen, als sie auch Wege finden, die Geschichten weiterzugeben - als Lieder zum Klang des Charango oder als Texte für moderne Popsongs. ´´

Leidenschaft für Peru ist in jedem Kapitel spürbar

Železný, so die Jury, schreibe voller Sympathie für die indigene Bevölkerung. Ihr gelinge eine liebevolle Annäherung ohne Aneignung. Die von der Autorin märchenhaft-magisch gestrickte Handlung führe spannend und bildstark vor Augen, wie wichtig kollektiv geteilte Mythen für die gemeinsame Identität sind. Železnýs Leidenschaft für Peru spreche aus jedem Kapitel und entführe in einem opulenten Leseerlebnis in eine Welt, die vielen von uns fremd ist. Man folge ihr auf steinigen Wegen hinauf zu wilden Hochebenen, sitze mit ihr im rumpelnden Bus von Lima nach Cajamarca oder gehe auf den geheimen Pfaden des Südwinds an der Seite eines magischen Alpakas: "Kondorkinder ist ein spannendes Buch, das Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen anspricht. Und trotz aller enthaltenen Magie ist es auch ein politisches Buch mit der Botschaft: Lernt, einander besser zu verstehen, erzählt euch, was ihr wichtig findet im Leben."

Oberbürgermeister Manfred Wagner wird den Preis, der seit 1983 vergeben wird, im Rahmen der "Wetzlarer Tage der Phantastik" am Samstag, 10. September, um 17 Uhr in der Phantastischen Bibliothek an die Autorin übergeben.