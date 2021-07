Wetzlarer Phantastikpreis geht an Katharina Köller

Katharina KöllerFoto: Dominik dos Santos Tomé

WETZLAR - Der Phantastikpreis 2021 der Stadt Wetzlar geht in diesem Jahr an die österreichische Autorin Katharina Köller für ihren Roman "Was ich im Wasser sah". Der mit 4000 Euro dotierte Literaturpreis wird am 10. September in Wetzlar verliehen.

Die zehnköpfige Fachjury, teilte die Stadt mit, habe aus über 100 eingereichten Titeln Köllers Debütroman ausgewählt, der 2020 in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen ist. Die 37-jährige Autorin aus Eisenstadt studierte Philosophie und Schauspiel in Wien und arbeitet seit 2011 als Autorin und Theatermacherin.

Ihr Roman handelt von der Protagonistin Klarissa, die nach einer krebsbedingten Brustamputation auf ihre Heimatinsel zurückkehrt. Nicht nur sie hat sich verändert, auch die Insel: Immer mehr Menschen gehen fort, immer mehr gläserne Windräder prägen die Landschaft und seltsame rote "Zecken" vermehren sich. Im Beziehungsgeflecht zwischen ihrem Vater, ihrer Ziehschwester und deren Freund versucht Klarissa, in dieser Welt ihren eigenen Weg zu finden.

Köllers Debütroman behandele mit Mitteln des magischen Realismus ein ernstes Lebensthema, ohne dass er sich in einfachen Botschaften verliere, erklärt die Jury. Die Frage nach körperlicher Identität und Selbstbestimmtheit werde sensibel aufgegriffen. Darüber hinaus sei "Was ich im Wasser sah" ein Buch voller - teilweise phantastischer - Metamorphosen: Menschen werden zu Wasserwesen, die Insel und ihre Bewohner verändern sich. Trotz der Themenvielfalt wirke der Roman keineswegs überfrachtet, sondern bilde ein vielschichtiges Ganzes.