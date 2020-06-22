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Montag, 22.06.2020 - 19:26
3 min

Wetzlarer Polizei sucht neue Unterkunft per Anzeige

Schluss mit Platznot: Die neue Wetzlarer Polizeistation soll möglichst im Dillfeld oder in der Spilburg angesiedelt werden. Per Anzeige wird nach einem passenden Grundstück gesucht.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Ein Archivbild aus einer Zeit, als Polizeiwagen noch grün und nicht blau waren. An den Platznöten und Baumängeln in der Polizeistation Wetzlar hat sich seitdem allerdings nichts geändert. Foto: PP Mittelhessen

Ein Archivbild aus einer Zeit, als Polizeiwagen noch grün und nicht blau waren. An den Platznöten und Baumängeln in der Polizeistation Wetzlar hat sich seitdem allerdings nichts geändert. Foto: PP Mittelhessen

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NICHT DER ERSTE UMZUG FÜR DIE POLIZEI

Nicht zum ersten Mal wird die Wetzlarer Polizei ihren Standort innerhalb des Stadtgebiets wechselnDie längste Zeit, bis zum Jahr 1972, war die Schutzpolizei in der Hauptwache am Domplatz zu finden. Parallel waren ab den 50er-Jahren weitere Polizeieinheiten in der Ernst-Leitz-Straße/Ecke Magdalenenhäuser Weg untergebracht. Bis in den frühen 70ern erst der Umzug in das alte Krankenhaus an der Frankfurter Straße und anschließend in das heutige Nachbargebäude erfolgte.

Das aktuelle Polizeigebäude gehörte ursprünglich dem Land Hessen, wurde dann aber an einen privaten Investor verkauft und langfristig zurückgemietet.

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