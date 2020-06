Wetzlarer Polizei sucht neue Unterkunft per Anzeige

Nicht zum ersten Mal wird die Wetzlarer Polizei ihren Standort innerhalb des Stadtgebiets wechselnDie längste Zeit, bis zum Jahr 1972, war die Schutzpolizei in der Hauptwache am Domplatz zu finden. Parallel waren ab den 50er-Jahren weitere Polizeieinheiten in der Ernst-Leitz-Straße/Ecke Magdalenenhäuser Weg untergebracht. Bis in den frühen 70ern erst der Umzug in das alte Krankenhaus an der Frankfurter Straße und anschließend in das heutige Nachbargebäude erfolgte.

Das aktuelle Polizeigebäude gehörte ursprünglich dem Land Hessen, wurde dann aber an einen privaten Investor verkauft und langfristig zurückgemietet.