Wetzlarer Polizei warnt vor "Wasserwerkern"

WETZLAR/-DUTENHOFEN - Offensichtlich versuchen im Raum Wetzlar derzeit zwei Männer, als falsche Mitarbeiter der Wasserwerke in Wohnungen zu gelangen, um dort Diebstähle zu begehen. Nach zwei - glimpflich verlaufenen - Vorfällen dieser Art in Wetzlar und Dutenhofen warnt die Wetzlarer Polizei vor dem Duo.

Um 12.30 Uhr am Dienstag, so berichtet es Polizeisprecher Guido Rehr, klingelte das Duo bei einer Seniorin im Wetzlar im Philosophenweg. In der Nähe sei ein Wasserrohr geplatzt, berichteten sie, weswegen sie nun den Wasserdruck in Bad und Küche überprüfen müssten. Die Frau ließ einen der Männer hinein, sein Komplize blieb an der Tür stehen.

Nachdem er in der Küche den Wasserhahn aufgedreht hatte und anschließend ins Bad wollte, schöpfte die Frau Verdacht und forderte die beiden Männer vehement auf, die Wohnung zu verlassen, was sie dann auch taten. Zu einem Diebstahl kam es nicht.

Gegen 16.20 Uhr trat offenbar dasselbe Duo in Dutenhofen in der Gießener Straße auf. Dort überredeten die beiden Männer mit derselben Masche eine Seniorin, die sie ebenfalls in die Wohnung ließ. Nach dem Test in Küche und Badezimmer verließen die Unbekannten die Wohnung. Auch dort wurde nach einer ersten Einschätzung nichts gestohlen. Ein Angehöriger sah die beiden Männer beim Verlassen des Grundstückes in Richtung Ortsmitte davongehen.

Beide 50 bis 55 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß

"Nach Auskunft der Stadt Wetzlar gab es weder im Philosophenweg noch in Dutenhofen ein Wasserrohrbruch", so Rehr. Die Polizei gehe deswegen davon aus, dass die Männer sich Zutritt zu den Wohnungen erschlichen, um Diebstähle zu begehen. Die Ermittler schließen nicht aus, dass es weitere Versuche des Duos gab und geben wird, um Beute zu machen.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Beide sind 1,70 und 1,80 Meter groß und 50 bis 55 Jahre alt. Einer hatte kurze, schwarze, sein Komplize kurze, graue Haare. Bekleidet waren sie mit hellgrauem Oberteil und blauer Jeans sowie mit dunklem Oberteil und dunkler Jeans.

Die Polizei bittet Zeugen, denen das Duo im Philosophenweg oder in Dutenhofen aufgefallen ist, um Hinweise unter Telefon 06441-9180.