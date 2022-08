Wetzlarer Rotary Club spendet 10 000 Euro an Kinderdorf

10 000 Euro für das Albert-Schweitzer-Kinderdorf (v.l.): Silke Nies, Alexander Nies, Markus Spamer, Susanne Högler und Lennert Schultz präsentieren die Spendensumme. Foto: Albert-Schweitzer-Kinderdorf

WETZLAR - Der Rotary-Club Wetzlar hat sein sechstes Golf-Benefizturnier auf dem Golfplatz Schloss Braunfels ausgerichtet. Mit dem Erlös unterstützt er einmal mehr das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Wetzlar.

Die Organisatoren rund um Markus Spamer, Präsident des Golf-Club Schloss Braunfels, und Vizepräsident Alexander Nies hatten kräftig die Werbetrommel für dieses Event gerührt. Und so maßen sich bei bestem Wetter viele passionierte Golfer frei nach dem Motto "Mitspielen heißt mithelfen" beim Chapman-Vierer mit den anderen Teams.

Nach Turnierende überreichte Rotarier-Clubpräsident Lennert Schultz an Susanne Högler vom Kinderdorf eine Spende in Höhe von 10 000 Euro.

Das Geld soll nach Angaben von Högler in den Aufbau einer Inobhutnahmegruppe in Wetzlar fließen. Diese übernehme in akuten Krisensituationen die dringend nötige Netzwerkarbeit zwischen dem Kind oder dem Jugendlichen, der Herkunftsfamilie, dem unmittelbaren sozialen Umfeld und dem Jugendamt. Sie biete so einen Schutz- und Schonraum für Kinder und Jugendliche und begleite diese durch die Krise.