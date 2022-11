Wetzlarer Schlaraffen auf Goethes Spuren in Volpertshausen

Schlaraffen an historischer Stätte (v. l.): die Ritter Zartbitter (Armin Janfrüchte), Volltreffer (Frank Heepen) als Goethe, Niezufrüh (Dirk Walter) und Mosa-Ikus (Rainer Bechthold). (© Schlaraffia Wetiflar)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/HÜTTENBERG-VOLPERTSHAUSEN - Wetzlar/Hüttenberg-Volpertshausen (red). Die Wetzlarer Schlaraffen "Schlaraffia Wetiflar/Wetzlarer Rittertafel" haben sich kürzlich in Erinnerung an jenen Ball getroffen, an dem Goethe vor 250 Jahren Charlotte Buff kennenlernte - im ehemaligen Jagdhaus der Landgrafen von Nassau-Weilburg nämlich, dem heutigen Goethehaus Volpertshausen. Der "Ball auf dem Lande" wurde durch Goethes Briefroman "Die Leiden des jungen Werthers" weltberühmt.

Jan Neumann vom Vorstand des Heimatkundlichen Vereins Hüttenberg begrüßte die Gäste mit einem Vortrag zum Heimatmuseum, dem Leben früher in Volpertshausen und besonders zum Zustandekommen des damaligen Treffens zwischen Goethe und Charlotte Buff.

Jede Menge Schärpen und Orden, Prosa und Gedichte

Im zweiten Teil zelebrierten die Schlaraffen ihr Spiel unter dem Motto "250 Jahre Goethes Tanz in Volpertshausen" - in "voller Rüstung": bestehend aus Stoffrittermänteln, Stoffhelmen und jeder Menge Schärpen und Orden. Zu hören waren lyrische Beiträge in Prosa, Gedicht- und musikalischer Form.

Zur Erinnerung an dieses Zusammentreffen übergab Wetzlars Schlaraffia-Vorsitzender Falk Dettmar (alias Ritter Müh-Spalter) ein Bild, das Goethe und Lotte beim Tanz vor dem Goethehaus zeigt. Neumann dankte mit einem Augenzwinkern und dem Hinweis, dass ihm die Existenz dieses "Originals" bislang nicht bekannt gewesen sei.

Die Schlaraffia wurde 1859 in Prag von Künstlern und Theaterschauspielern gegründet, die mit satirischer Lust die Überheblichkeit des Adels und die dünkelhafte Titels- und Ordenssucht des tonangebenden Beamtentums aufs Korn nahm.