Wetzlarer Schüler sind eifrige Radfahrer

Das Wetzlarer Stadtradeln verzeichnet regelmäßig viele Teilnehmer. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Das Wetzlarer Stadtradeln vom 6. bis 26 Juni habe zwar nicht die Rekorde aus den beiden Vorjahren geknackt. Es reihe sich jedoch mit 168 800 Kilometern auf Platz drei seit dem ersten Event 2015 (60 600 Kilometer) ein, berichtet das Klimaschutzmanagement der Stadt Wetzlar in einer Pressemitteilung. 999 Wetzlarer hatten mitgemacht und mit ihrer Leistung 26 Tonnen an CO 2 -Äquivalenten eingespart. 2020 seien es 219 000 erradelte Kilometer gewesen, 2021 dann 201 000 Kilometer.

Bestes Radfahrteam bei den gefahrenen Kilometern war die Freiherr-vom-Stein-Schule. 217 Schüler und Lehrer sammelten knapp 25 800 Kilometer. Beim Volksradeln des Skiclubs Garbenheim fuhren 150 Menschen eine gemeinsame Tour.

"Auch wenn wir die beiden Pandemiejahre nicht toppen konnten, erreichen wir viele Menschen und tragen so zur Vermeidung von CO 2 bei", freut sich Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD).

Neben einer hohen Beteiligung von Firmen stachen vor allem die Wetzlarer Schulen hervor. Dieses Jahr schafften es sogar drei Schulen in die Top 10 der erfolgreichsten Teams bei den Gesamtkilometern. Dabei erradelten die teilnehmenden Schüler pro Kopf über 100 Kilometer. Die Eichendorffschule brachte es auf 107 Kilometer pro Teilnehmer bei 88 Aktiven; die Freiherr-vom-Stein-Schule auf 119 Kilometer bei 217 Startern und die Goetheschule auf 150 Durchschnittskilometer der 89 Teilnehmer. Dieses Jahr schafften die Schulen zusammen knapp 56 000 Kilometer mit 430 Aktiven.

Am Sonntag, 4. September, werden Oberbürgermeister Wagner und Umweltdezernent Norbert Kortlüke (Grüne) im Rahmen des Brückenfestes die kreativste Aktion rund ums Stadtradeln prämieren sowie die besten drei Teams und die besten drei Einzelradelnden auszeichnen.

Umweltdezernent Kortlüke berichtet in der Pressemitteilung, während des Stadtradelns habe es auf der Meldeplattform "RADar!" und auf der städtischen "Meldeplattform Radverkehr" 14 Rückmeldungen gegeben, die helfen sollten, das Wetzlarer Radwegenetz zu verbessern. Entsprechende Informationen seien weiterhin möglich auf https://tinyurl.com/yc2cbp8a oder beim Koordinationsbüro Mobilitätswende, Telefon 0 64 41-99 39 11.