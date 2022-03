Wetzlarer Seniorenbüro: Hitze macht krank und einsam

In den kommenden Monaten soll die erste Stadtklimaanalyse für Wetzlar vorgelegt werden. Sie wird aus zwei Teilen bestehen: Eine Expositionsanalyse zeigt die Temperaturverteilung in der Stadt, also Hitze- und Kälteinseln. Eine Sensitivitätsanalyse soll darstellen, wo sich besonders von Hitze gefährdete Gruppen wie Senioren, Kranke und Säuglinge aufhalten. Auch die Ergebnisse aus der Befragung der Seniorenbüros sollen in die Stadtklimaanalyse einfließen.

Städte sind vom Klimawandel besonders betroffen, berichtet Wetzlars Klimaschutzmanager Bernhard Hornung. "Die Versiegelung ist das HauptproblemStein und Beton heizen sich auf." Die Stadtklimaanalyse soll daher unter anderem die Bereiche identifizieren, in denen es besonders heiß wird.

Die Analyse solle aber auch Gegenmaßnahmen vorschlagen, zum Beispiel die Beschattung von Bushaltestellen. Generell helfe mehr städtisches Grün. "Pflanzen spenden Schatten und kühlen ihre Umgebung durch Transpiration ab", erklärt Hornung. (pre)