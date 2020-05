Wetzlarer Stadtbibliothek beendet Corona-Zwangspause

Für Nutzer der Stadtbibliothek in der Bahnhofstraße gibt es ab diesem Donnerstag wieder neuen Lesestoff. Foto: Pascal Reeber

Wetzlar (gro). Nach den Lockerungen der Kontaktbeschränkungen durch das Land Hessen öffnet die Stadt Wetzlar die Stadtbibliothek in der Bahnhofstraße und das Historische Archiv im Alten Rathaus ab diesem Donnerstag, 7. Mai, wieder für den Publikumsverkehr.

Für beide Einrichtungen gelten strenge Hygieneregeln und ein eingeschränktes Angebot, um Besucher und Mitarbeiter zu schützen. Zwingend muss beim Besuch eine Mund-Nase-Bedeckung (Community-Maske) getragen werden. Ohne Maske wird der Zutritt verwehrt. Die Öffnungszeiten der Bibliothek werden leicht reduziert auf Dienstag bis Freitag: 12 bis 18 Uhr und Samstag: 10 bis 13 Uhr.

Für die Nutzung des Archivs ist eine Voranmeldung nötig

Das Cafè, der Veranstaltungs- und Aufenthaltsbereich, Ausstellungssaal und Artothek sowie die Stadtteilbüchereien bleiben geschlossen. Ein Mindestabstand zu anderen Personen von zwei Metern ist einzuhalten. Die Ausleihe erfolgt wie gewohnt über die SB-Teminals, Rückgaben ausschließlich über die Rückgabecontainer, es ist keine Barzahlung möglich.

Die Nutzung des Archivs ist nur nach Voranmeldung möglich. Auch dort gelten die Abstandsregeln und Maskenpflicht. Nicht nutzbar sind der Kopierer sowie der Recherche-Computer für Zeitungsartikel. Weitere Hinweise sind auf der städtischen Homepage unter wetzlar.de zu finden.

"Wir freuen uns, mit der Öffnung von Bibliothek und Archiv wieder einen kleinen Schritt in Richtung Normalität gehen zu können", erklärte Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD). Gleichzeitig appellierte Wagner an die Nutzer: "Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen, indem Sie verantwortungsbewusst handeln. Die Verweildauer vor Ort sollte so niedrig wie möglich gehalten werden."