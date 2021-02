Wetzlarer Stadtparlament entscheidet über Straßennamen

Ein geglückter Fall von Straßenbenennung: Der Blick aus der Straße "Schöne Aussicht". Foto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - In der letzten Sitzung vor Ende der Wahlperiode hat das Stadtparlament über ein Paket von Straßenbenennungen zu entscheiden. So soll der Lahnuferweg zwischen Bootshaus und Wolfgang-Kühle-Straße den Namen "Friedemann-Pitzer-Weg" erhalten - nach dem Chef der Baugesellschaft Müller, die früher neben dem Vereinsheim der Rudergesellschaft ihren Sitz hatte. Die Namen der insgesamt neun Straßen in den Baugebieten "Am Johannisacker" in Dutenhofen und "Schattenlänge" in Münchholzhausen sind bereits festgelegt. Die Entscheidung über die Benennung eines Teils der Steinbühlstraße nach Pastor Horst Marquardt wurde nach Beratung in den Ausschüssen vertagt: Es seien noch nicht alle Voraussetzungen erfüllt, sagte Baudezernent Andreas Viertelhausen (FW), zum Beispiel sei noch keine Zeit gewesen, mit den Angehörigen zu sprechen. Der Antrag zur Umbenennung war von der CDU gekommen. Unser Foto zeigt einen geglückten Fall von Straßenbenennung: den Blick aus der Straße "Schöne Aussicht".