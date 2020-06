3 min

Wetzlarer Stadtradeln endet mit neuem Rekord

Knapp vier Mal um die Welt – soweit sind die Teilnehmer des Stadtradelns in Wetzlar in diesem Jahr wohl gefahren, also mehr als 200.000 Kilometer. Das endgültige Ergebnis gibt es in einer Woche.

Von Pascal Reeber Redakteur Wetzlar