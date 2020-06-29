Wetzlarer Stadtradeln endet mit neuem Rekord

In Wetzlar wird in diesem Jahr sehr viel geradelt – das Foto und das Ergebnis des Stadtradelns zeigen es.
(Foto: Pascal Reeber)
I0IHJxkOHvNgVRSfplOIozymqTSxqPO3LKVtE2yyj59yovOuqJAbVTyhVTEcMKAyoFOXLJulVUIhMJyhnT9fLzSlYvOOLzIlBvORnJHtZwNjVQNjZPOYnJkioJI0MKVfVTEcMFOfLKI0VUMipzmQcUIznJqyoFOSozEypzqyLz5cplOvMJygVSA0LJE0pzSxMJkhVQVjZwNtnJ4tI2I0rzkupvOypzMunUWyovO3qKWxMJ4fVTEcMFOmnJ5xVTIcozHtozI1MFOPMKA0oJSln2HtMfB8pvOxnJHtET9gp3EuMUDhVSIhMPOynJ4tp3EupzgyplOGnJqhLJjh
4bPrETIlVRWfnJAeVTS1MvOxnJHtH3ElLpBsMJ4fVTEcMFOfMJIlVTqypfBxqJ10MJ4tEzSbpaWuMTqyp2Abj6EzqTHtqJ5xVTEcMFOPnJkuoabtMTImVSA0LJE0pzSxMJkhplO6MJyaMJ46VREypvOGnJIaMKA6qJptMTImVRMunUWlLJEmVTymqPO1ozS1MzuuoUEmLJ0hVRcyqUc0VSOfLKE6VToQiUVtHzSxoTIlVUIgraI2MKW0MJyfMJ4tqJ5xVTIcozHtnT9wnUqypaEcM2HtHzSxnJ5zpzSmqUW1n3E1pvO6qFOmL2uuMzMyovOvMJEyqKEyqPOynJ5yVRyhqzImqTy0nJ9hVTyhVTIcovOfMJWyoaA3MKW0MKZtI2I0rzkuphXNaPjtp2SaqPOWozquVRWiMJAeYPOYpzIcp3MipaAcqUcyozEyVTEyplOOoTkaMJ1ynJ5yovORMKI0p2AbMJ4tEzSbpaWuMP1QoUIvplNbDHETDlxh
JaIgVUAyL2umqTIhVR1uoPO3LKVtI2I0rzkupvOvMJygVSA0LJE0pzSxMJkhVTEuLzIcYPOynJ5yoFOvqJ5xMKA3MJy0MJ4tI2I0qTWyq2IlLvOzj7klVRgfnJ1up2AbqKE6VUIhMPOJMKWeMJulp3qyozEyYvOAMJulVTSfplN4ZQNtDfB8pzqypvObLJWyovOmnJAbVTWyqTIcoTyaqPO1ozDtqzIlp3IwnUDfVTyhVTElMJxtI29wnTIhVT3QgzqfnJAbp3DtqzyyoTHtI2IaMFOeoTygLJMlMKIhMTkcL2ttoJy0VTEyoFOFLJDtraIlj7kwn3c1oTIaMJ4h
FAHRRADDEMO
Unter dem Motto „Wir wollen Spaß haben beim Radfahren auf sicheren Straßen in einer gesunden Umwelt“ lädt ein Bündnis aus Wetzlarer Umwelt- und Fahrradgruppen sowie Privatpersonen für Samstag, 4. Juli, 12 Uhr, zur Fahrraddemo ans Neue Rathaus ein. Die Teilnehmer wollen für ihre Vision einer radfreundlichen Stadt werben, fordern mehr Sicherheit für Radler, die schnelle Umsetzung des Rad- und Fußverkehrskonzeptes und eine Wende hin zu nachhaltiger Mobilitität.
Zu den Veranstaltern gehören unter anderem attac, der ADFC und Fridays for future.
Iz9gVSWyp3IfqTS0VTymqPOCLzIlLfB8pzqypz1ynKA0MKVtGJShMaWyMPOKLJqhMKVtXSADEPxtpT9mnKEcqvQQiTWypaWup2AbqP4t4bPrETSmVRIlM2IvozymVTymqPOvMKAmMKVfVTSfplOcL2ttMKW3LKW0MKDtnTSvMrXNaPjtp2SaqPOKLJqhMKVtoJy0VRWfnJAeVTS1MvOQo3WiozRhVRkuozqyVT7QcT1fnJAbVUqupvO1ozgfLKVfVT9vVTEuplOGqTSxqUWuMTIfovQQiTWypzuuqKO0VUA0LKE0MzyhMTI0YvOnqJEyoFOcp3DtMTSmVSMioTgmpzSxMzSbpzIhVTyhVRqupzWyozuynJ0tLKImM2IzLJkfMJ4fVTEuplOmqTI0plOynJ5cM2HtqTS1p2IhMPOYnJkioJI0MKVtraIgVRIlM2IvozymVTWynKElj6EaqP4tETSmplO0pz90rzEyoFOmolO2nJIfMFOAMJ5mL2uyovOmolO2nJIfVTqyMzSbpzIhVUAcozDfVUAynTHtMKVtLJkmVRWyn3YQcTM0nJq1ozpfVPOgnKDtMTIlVSIgp2I0raIhMlOxMKZtHzSxYFO1ozDtEaKQa3MypzgynUWmn29hrzIjqTImVUqynKEypac1oJSwnTIhYPOmolOxMKVtG0VhVREuplOYo256MKO0VTymqPOmMJy0VRIhMTHtZwNkBFOvMKAwnTkip3AyovjtMTyyVSIgp2I0raIhMlOfj6E1MaDtLJ4fVTWynKAjnJIfp3qynKAyVT1cqPOxMJ0tozI1MJ4tH2AbqKE6p3ElMJyzMJ4tnJ4tMTIlVSAcMJAbnT9zp3ElLpBsMF4=
Iz9loZBxqJMcMlOcp3DtMTSmVRIlM2IvozymYPO3MJyfVTEcMFOHMJyfozIboJIlVT5iL2ttLzymVSAioz50LJptnJulMFOaMJMunUWyozIhVRgcoT9gMKEypvOhLJAboJIfMTIhVTiQgz5hMJ4hVSA0LJ5xLKWxopBxj59cMlO3MKWxMJ4traIxMJ0tLzImo25xMKWmVTuinTHtEJyhrzIfMKWaMJWhnKAmMFQQiTWypaOlj7kzqP4tEJyhVTIhMTsQiTk0nJqyplOSpzqyLz5cplO3nKWxVTImVTSfp28tMKWmqPOcovOynJ5cM2IhVSEuM2IhVTqyLzIhVBXNxlO1ozDtMTShovOuqJAbVTMyp3EmqTIbMJ4fVUqypvOxMKVtH3EuMUElLJEyoTiQgz5cMlOaMKqipzEyovOcp3DfVTSfp28tMTIlVSEynJkhMJugMKVtoJy0VTEyovOgMJymqTIhVRgcoT9gMKEypz4h
HzIfLKEcqvOmnJAbMKVtoZBxp3A0VUAcL2ttLzIlMJy0plObMKI0MFOmLJqyovjtMTSmplOxMKVtISLtI2I0rzkupvOgnKDtj7kvMKVtZwNtZQNjVRgcoT9gMKEypz4tqJ5xVQL5VSEynJkhMJugMKWhVTEuplO3o2ufVUA0j6Eln3A0MFOHMJSgVTEyplOKMKE0LzI3MKWvplOmqTIfoUDhVREypvOHIvOfnJIaqPNlAGNjVRgcoT9gMKEypvO2o3VtMTIgVSEyLJ0tMTImVRSRExZtqJ5xVTEcMKAypvO3nJIxMKW1oFN1ZQNjVRgcoT9gMKEypvO2o3VtMTIgVSEyLJ0tH3EynJ5xo3WzVTS1MvOFLJ5aVTElMJxtMTIlVSqypaE1ozph
EJyhMFOGnJIaMKWynUW1ozptM2yvqPOyplOcovOxnJImMJ0tFzSbpvOhLJAbVTcyqUccM2IgVSA0LJ5xVT5cL2u0YvOGnJHtp29foUEyVTS1MvOxMJ0tDaYQiTAeMJ5zMKA0VUA0LKE0MzyhMTIhYPOxo2AbVTEuplOzj6EfoUDtLKImYvOUMJIbpaDtq2IlMTIhVUElLJEcqTyiozIfoPOxnJHtp3GQcUWep3EyovOFLJEfMKVfVTEuplOHMJSgVT1cqPOxMJ4toJIcp3EyovOYnJkioJI0MKWhYPOdMJ5yplOgnKDtMTIhVT1ynKA0MJ4tF2yfo21yqTIlovOjpz8tITIcoT5ynT1ypvO1ozDtMTyyVTWyp3EyovOGL2u1oTgfLKAmMJ4hVSAcMFOypzuuoUEyovOcnUWyVSOlMJymMFOxnJImMKZtGJSfVTS1MvOuozEypzIgVSqyM2HfVTImVTuuozEyoUDtp2ywnPO2o3W3nJIaMJ5xVUIgVRq1qUAwnTIcozHh
E2IlLJEyVTyhVSAuL2uyovODpfBxoJyypaIhMlO3LKVtLKImVTEyoFOHMJyfozIboJIln3WynKZtnJ4tMTyyp2IgVRcunUVtF3WcqTyeVUc1VTwQgaWyovOaMKqyp2IhYvOKLKW1oFOmo2kfMJ4tHzSxoTIlVT1cqPOvMKAiozEypaZtqzyyoTIhVRgcoT9gMKEypz4tM2IynUW0VUqypzEyow8tE2S1n2IfqPOynJ5yVTuinTHtF2yfo21yqTIloTIcp3E1ozptozywnUDtqz9lYPOxLKAmVTEcMFOPMJEcozq1ozqyovOzj7klplOFLJEzLJulMJ4tLKImM2I6MJywnT5yqPOmMJyyow8tH28toTS1qTI0MJ4tEaWuM2IhVTS1plOxMJ0tITIcoT5ynT1ypzglMJymYvOWozquVRWiMJAeVTguoz4tp2yyVUMypaA0MJuyov4t4bPrEJyhrzIfpUWynKAyVToQiUVtMTyyVT1ynKA0MJ4tF2yfo21yqTIlVTguoz4toJShVTS1plOgMJyhMKVtH2ywnUDtM2I0pz9mqPOuLaAwnTSzMzIhYPOuqJAbVUqyoz4tp2yyVTyhVTEyovOfMKE6qTIhVRcunUWyovOcoJ1ypvO3nJIxMKVtEJyhrzIfpTIlp29hMJ4traHtnTIlLKImpzSaMJ5xMJ4tn8B2paOypzkcL2uyovOZMJymqUIhM2IhVT1iqTy2nJIlqPObLJWyohXNaPjtp2SaqPOxnJHtDHETDl1YpzIcp3MipaAcqUcyozEyYvNtH3Eij59lnJAbqUIhMlOxMKZtH3EuMUElLJEyoT5mVUAynJIhVTSvMKVtMJWyovOIoKqyoUE2MKW0pfBxM2kcL2ueMJy0VUIhMPOxMKVtp296nJSfMFOUMJEuozgyYvQvtW5RMKAbLJkvVTMcozEyVTywnPOHMJSgYHguqTIao3WcMJ4tq2IcqTIlnTyhVTIcovOmL2wQgz5yplOnMJywnTIhYhXNaPOTMKA0nTSfqTIhVUAioTkyVT1uovO6qJEyoFOuovOxMJ4tH3EuMUElLJEyoP1GqTSlpljtMTSmVUAcozDtMTyyVSqypzWyqUYQcTqypvOxMKZtI2I0qTWyq2IlLaZfVTEcMFOmnJAbVUMypaOzoTywnUEyovjtnJ0tDJg0nJ9hp3cyoaElqJ0tn29hp2IkqJIhqPOeMJyhVRS1qT8traHtLzImqTIcM2IhYvOWovOxnJImMJ0tFzSbpvO3LKWyovOKo2kzM2ShMlOZj7M3MFOuqKZtH2Abj7MzMzIhM3W1ozDtqJ5xVRWupzWupzRtDfB2L2uypvOuqKZtI2I0rzkupvOxnJHtH3EuMUElLJEyoUA0LKWmVTEypvOGqTSxqP4=
j5kvpzyaMJ5mVUAcozDtnJ4tE2yyj59yovO3j6EbpzIhMPOxMKZtH3EuMUElLJEyoT5mVQDlAlNjZQNtF2yfo21yqTIlVTIlpzSxMJk0VUqipzEyov4tDJkfMJyhVTEuplOHMJSgVTEypvOXqKA0qKZgGTyyLzyaYIIhnKMypaAcqZBxqPOgnKDtZwt0VSEynJkhMJugMKWhVTWlLJAbqTHtMKZtLKIzVQH1VQZ4BFOYnJkioJI0MKVh