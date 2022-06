Wetzlarer Stadtverordnete kehren ins Neue Rathaus zurück

Nach langer Corona-Pause kehren die Wetzlarer Stadtverordneten wieder in den Plenarsaal im Neuen Rathaus zurück. Archivfoto: Steffen Gross

WETZLAR - Wenn Stadtverordnetenvorsteher Udo Volck (SPD) zur Kamera greift, dann muss etwas Besonderes anstehen. Am Montagabend war es so weit, Volck fotografierte bei der Sitzung der Stadtverordneten in der Stadthalle ins Plenum. "Ich habe ein paar Fotos gemacht für unser Archiv", sagte der SPD-Politiker und fügte die Erklärung an: "Wir beabsichtigen, in unseren angestammten Sitzungssaal zurückzukehren." Die kommende Sitzung der Stadtverordneten, die letzte vor der Sommerpause, solle wieder im Neuen Rathaus stattfinden.

Wegen Corona hatte das Stadtparlament Anfang 2020 den Plenarsaal verlassen und war in die weitläufige Stadthalle umgezogen. Anfangs wurde dort sogar vor Sitzungsbeginn Fieber gemessen, es gab Platzkarten für Zuschauer und getrennte Eingänge. Davon sind nur noch die Abstände und die Bitte zum Tragen einer Maske geblieben.

Den Umzug in den angestammten Plenarsaal werden übrigens zwei neue Gesichter mitmachen: Für den verstorbenen NPD-Stadtverordneten Thomas Hantusch ist Frank Ritter ins Parlament nachgerückt. Nachrücker für Christoph Wehrenfennig (FDP) ist Thomas Schermuly. Er wird auch dessen Platz im Umweltausschuss einnehmen. Wehrenfennig hatte sein Mandat zum 31. Mai niedergelegt.