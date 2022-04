Wetzlarer Stein-Schule: Großer Zoff um Klassenfahrten

"Rechtlich, sprich von der Verordnungslage her", sei es wieder möglich, Fahrten durchzuführen, sagt Schulamtssprecher Dirk Fredl. Gleichzeitig gebe es "Einschätzungen der zuständigen Gesundheitsämter und praktisches Erleben". Seit geraumer Zeit gebe es die Empfehlung beider Gesundheitsämter im Schulamtsbezirk, Fahrten nicht zu machen, das Ansteckungsrisiko sei zu hoch. "Wir geben das weiter." Dies bewahrheite sich: "Wir haben diverse Fahrten, die stattgefunden haben, und auf denen sich Schüler infiziert haben." Zuletzt hätten sich bei einer Fahrt 16 von 25 Schülern infiziert, "die Klasse mussten wir aus dem Unterricht nehmen", so Fredl. Bei anderen Klassenfahrten sei es zu Problemen gekommen, weil die Quarantänisierung nicht so gelaufen sei wie vorgeschrieben, dies könne ein Ordnungswidrigkeitsverfahren des Gesundheitsamtes nach sich ziehen. Die Entscheidung, ob Fahrten stattfinden oder nicht, treffe die/der Schulleiter(in), sie/er trage die Gesamtverantwortung, Entscheidungen gelte es entsprechend zu kommunizieren. "Eine undankbare Aufgabe, weil man es allen nicht recht machen kann", so Fredl. Bei Stornierungsbedingungen müsse man im Einzelfall sehr genau prüfen, was abgedeckt sei. Rein rechtlich seien die Eltern Auftraggeber einer solchen Fahrt. In den vergangenen Wochen habe man sehr viele Anfragen von Eltern und Schulen zu Fahrten verzeichnet. "Die Schulleitungen machen sich so eine Entscheidung nicht leicht. Der pädagogische Sinn von Fahrten ist zweifelsohne gegeben. In der jetzigen Lage ist das Risiko deutlich erhöht, dass auf einer Fahrt etwas passiert."(taf)