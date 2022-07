Wetzlarer Stein-Schule schärft ihr kulturelles Profil

Sie freuen sich über die Auszeichnung der Freiherr-vom-Stein-Schule Wetzlar als Profilschule Kulturelle Bildung im Bereich Musik (v. l.): Erika Schellenberger, Thomas Langenfeld (Kultusministerium), Anja Börner, Kristina Rebstock und Marcus Schnöbel (Freiherr-vom-Stein-Schule). Foto: Freiherr-vom-Stein-Schule

WETZLAR - Das Hessische Kultusministerium hat die Freiherr-vom-Stein-Schule in Wetzlar zur Profilschule Kulturelle Bildung im Bereich Musik ernannt.

Das Gymnasium mit Schwerpunkt Musik hatte sich im Herbst 2021 für das Schulentwicklungsprogramm beworben und im Dezember als eines von zwei Gymnasien in Hessen den Zuspruch als Pilot- und Profilschule "Kulturelle Bildung" in der Sparte Musik erhalten.

Zusammenarbeit mit Partner außerhalb de Schule

Die Stein-Schule wolle die kulturelle Bildung, ausgehend von der Musik und unter Einbeziehung der Sparten Kunst und Theater, aber auch weiterer Fachbereiche verknüpfen und ausbauen, erläuterte Schulleiter Marcus Schnöbel in einer Pressemitteilung. Möglichst vielen Schülern solle damit ein noch breiteres Spektrum an künstlerisch-ästhetischem Erleben und Entdecken eröffnet werden. Dies sei geplant an der Schule, aber auch innerhalb der Stadt und in der Region in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern, wie schon der Musikschule Wetzlar.

Unterstützt wird die Schule vom Ministerium durch eine Sach- und Honorarkostenerstattung, um das kulturelle Leben bis zur ersten Zertifizierung im Jahr 2025 an der Schule voranzutreiben.

Umrahmt wurde der Festakt auf der Burg Fürsteneck in Eiterfeld von allen neun am Programm teilnehmenden hessischen Schulen. Die Freiherr-vom-Stein-Schule eröffnete den Festakt. Ihr Schüler Dominic Steins am Saxofon wurde von Martina Pietzsch (Musiklehrerin und Leiterin des Bläserprojekts 5/6 sowie des Bläserensembles der Freiherr-vom-Stein-Schule) am Klavier begleitet. Steins begeisterte mit Robert Planels "Serenade Italienne" und Earle Hagens "Harlem Nocturne".