Wetzlarer Steinschüler debattiert am besten

Beim Debattierwettbewerb ist auch Gestik gefragt. Symbolfoto: Andreas Kelm

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der 16-jährige Tom Bischoff von der Freiherr-vom-Stein-Schule in Wetzlar hat beim Landesfinale des Schülerwettbewerbs "Jugend debattiert" den Sieg in der Altersgruppe eins der Klassen acht bis zehn geholt. Er qualifizierte sich damit für das Bundesfinale am 19. Juni in Berlin.

Zuhören, zielgenau argumentieren und dabei immer über den eigenen Tellerrand hinausblicken, dies sind die Inhalte eines der größten Wettbewerbe für sprachliche und politische Bildung in Deutschland. Erstmals in der 20-jährigen Geschichte wurden Landessieger aus Hessen in rein digitaler Austragung per Videokonferenz ermittelt.

Der 16-jährige Tom Bischoff habe die Jury durch seine fundierte Sachkenntnis bei der Debatte überzeugt, heißt es in einer Pressemitteilung des hessischen Kultusministeriums.

Jury durch fundierte Sachkenntnis überzeugt

Der Steinschüler habe wirkungsvoll und differenziert für die Einführung einer verpflichtenden Corona-Schutzimpfung argumentiert.

Als Auszeichnung für seinen Erfolg erhält er ein professionelles Intensiv-Rhetorik-Training, das ihn auf das Bundesfinale vorbereitet.