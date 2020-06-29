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Montag, 29.06.2020 - 05:00
3 min

Wetzlarer Tafel: Ausgabe funktioniert fast kontaktlos

Die Corona-Krise hat der Wetzlarer Tafel nicht nur viele Veränderungen gebracht, sondern auch neue Kunden. Wie die Tafel die neuen Vorgaben umsetzt.

Von Manuela Jung
Durch das Fenster geben die Mitarbeiter der Wetzlarer Tafel die Lebensmittel an die Kunden weiter. So können alle nötigen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Foto: Manuela Jung

Durch das Fenster geben die Mitarbeiter der Wetzlarer Tafel die Lebensmittel an die Kunden weiter. So können alle nötigen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Foto: Manuela Jung

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Fotos
Durch das Fenster geben die Mitarbeiter der Wetzlarer Tafel die Lebensmittel an die Kunden weiter. So können alle nötigen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Foto: Manuela Jung

Durch das Fenster geben die Mitarbeiter der Wetzlarer Tafel die Lebensmittel an die Kunden weiter. So können alle nötigen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Foto: Manuela Jung

"Durch die vielen Hamsterkäufe war zwei Tage lang fast nichts mehr da", sagt Christof Mayer, Leiter der Wetzlarer Tafel. Foto: Pascal Reeber

"Durch die vielen Hamsterkäufe war zwei Tage lang fast nichts mehr da", sagt Christof Mayer, Leiter der Wetzlarer Tafel. Foto: Pascal Reeber

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