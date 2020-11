Wetzlarer Tafel erhält neues Kühlhaus

Mehr Platz für Pommers, Pizza oder Pistazieneis: Das neue Tiefkühllager der hessischen Tafeln in Wetzlar vergrößert die Lagerkapazität für Kühlware um rund 40 Prozent. Landeslogistiker Erich Lindner (rechts) und der Landesvorsitzende Willi Schmidt schauen sich die neue Technik am Dienstag an. Mehr als 100000 Euro hat der Landesverband in den Standort investiert. Foto: Pascal Reeber