Wetzlarer Tafel hilft erneut mehr Menschen

Die Ausgabestellen der Tafel in Aßlar, Braunfels und Schwalbach sind weiterhin geschlossen. Die Lebensmittelausgabe findet in den Tafelläden in der Bahnhofstraße in Wetzlar und in Niedergirmes statt.

Darüber hinaus denken die Verantwortlichen der Kirchengemeinde Niedergirmes (sie ist Trägerin der Wetzlarer Tafel) derzeit über eine Wiedereröffnung der ebenfalls geschlossenen Kleiderläden nach. "Denn die Leute wollen langsam wieder mit Kleidung versorgt werden", sagt Diakon Christof Mayer. Zwei bis drei Wochen werde das aber gewiss noch dauern.

Das Angebot Gesegnete Mahlzeit, ein Mittagstisch für Bedürftige, läuft weiter - unter den Regeln für Restaurants. Es wird nur Essen zum Mitnehmen ausgegeben. Fünf bis zehn Menschen kommen pro Tag - laut Mayer sogar eine halbe Stunde zu früh, um sich im Hof auf Distanz und mit Schutz durch Masken ein wenig auszutauschen.