Wetzlarer Tafel in Not: "Situation greift die Nerven an"

Die Tafel Hessen e.V. nutzt für drei weitere Jahre, bis zum 31. Dezember 2025, den Standort in Wetzlar am Bahnhof als Zentrallager für ganz Hessen. Dort werden Lebensmittelgroßspenden entgegengenommen und an die 58 Mitglieds-Tafeln verteilt.

1500 bis 2000 Paletten verlassen das Lager jährlich. Pro Palette fallen für Lagerung, Personal und Transport umgerechnet Kosten in Höhe von 80 bis 100 Euro an. Diese werden vollständig vom Landesverband übernommen. "Das ist eine wichtige Kostenentlastung für alle Tafeln", sagt Willi Schmid, Vorsitzender der Tafel Hessen, der sich genau wie Wetzlars Diakon Christof Mayer über die Verlängerung der Zusammenarbeit freut. (tkö)