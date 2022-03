Wetzlarer Theodor-Heuss-Schule als Verbraucherschule ausgezeichnet

Die Wetzlarer Theodor-Heuss-Schule darf sich Verbraucherschule nennen. Archivfoto: Olivia Heß

WETZLAR - Sie vermitteln den cleveren Umgang mit Geld, gehen Datenspuren im Netz nach und setzen sich mit dem Thema Zucker auseinander: Für dieses Engagement erhalten elf hessische Schulen die Auszeichnung Verbraucherschule. Eine davon ist die Theodor-Heuss-Schule in Wetzlar. Sie überzeugte die Jury mit ihren Unterrichtseinheiten und Projekten zur Verbraucherbildung. Sie erhielt den Preis der Sonderkategorie Extra für gezielte Projekte in der Corona-Zeit. Das geht aus einer Pressemitteilung der Verbraucherzentrale Hessen hervor.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) vergibt die Ehrung in diesem Jahr zum fünften Mal - an bundesweit 65 Schulen.

Verbraucherschulen vermitteln Kindern und Jugendlichen lebensnah, wie sie souverän und informiert mit den Herausforderungen des Alltags umgehen, sei es beim Thema Finanzen, Ernährung, Medien oder nachhaltiger Konsum. Die Auszeichnung steht unter Schirmherrschaft der Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke und wird in den Kategorien Gold, Silber und Bronze vergeben - sowie in der Sonderkategorie Extra, für gezielte Maßnahme in der Corona-Zeit.

"Kinder und Jugendliche verfügen über eigenes Geld, gehen einkaufen, nutzen Online-Dienste und -Medien. In der Schule können sie die Kompetenzen erwerben, um souverän und kritisch mit der Angebotsvielfalt umzugehen. Verbraucherschulen sind damit ein wichtiger Baustein in der schulischen Verbraucherbildung", sagt Philipp Wendt, Vorstand der Verbraucherzentrale Hessen.