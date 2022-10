Wetzlarer Tierheim: "Steil auf den Abgrund zu"

Tierheimleiterin Melanie Vornholt (l.) und Miriam Heykamp, Vorsitzende des Tierschutzvereins, zusammen mit Lotte. Die Hündin, ein Dogge-Dalamatiner-Mix, ist seit Juni im Tierheim im Magdalenenhäuser Weg. Archivfoto: Holger Sauer

WETZLAR - So klingen Alarmglocken. "Tierheime sind am Limit." Stellt der Tierschutzbund fest. Und weiter: "Deutschlandweit sind Einrichtungen des praktischen Tierschutzes in ihrer Existenz bedroht." Steigende Energie- und Futterkosten, dazu höhere Tierarztgebühren und der angehobene Mindestlohn: Wenn die öffentliche Hand hier nicht helfe, stünden viele Häuser zwangsläufig vor dem Kollaps, zeichnet der Dachverband von bundesweit 740 Tierschutzvereinen in diesen Tagen ein drastisches Bild.

Auf Unterstützung und Hilfe angewiesen

Limit und Kollaps? "Es geht steil auf den Abgrund zu", sagt Miriam Heykamp, Vorsitzende des Tierschutzvereins Wetzlar und Umgebung. Und Tierheimleiterin Melanie Vornholt stimmt ihr zu. Privathaushalte, mittelständische Betriebe, die Industrie. Sie alle haben in den vergangenen Wochen mit großen Sorgen auf das geblickt, was da auf sie zukommen mag angesichts steigender Preise auf annähernd allen Ebenen des Lebens. Wer hat da schon Tierheime im Sinn? Sie helfen Hund, Katze, Maus, die von ihren Besitzern nicht mehr gewollt oder in Not geraten sind. Dass sie dabei selbst auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind, rückt angesichts der Krisenzeit und der "großen Themen", die damit einhergehen, vielfach aus dem Fokus.

Das Tierheim im Magdalenenhäuser Weg muss kämpfen, damit der Betrieb weiterlaufen kann. Die Kosten rennen regelrecht weg. Und das an gleich mehreren Stellen. Im Moment rechnen die Verantwortlichen mit einem Minus im Jahresetat für 2022 von 46.000 Euro. "Und da ist der Gaspreis noch nicht mit eingeplant." Die angepasste Gebührenordnung für Tierärzte wird ebenfalls zu Buche schlagen. "Teils sind das bis zu 60 Prozent, die das mehr ausmacht", sagt Tierheimleiterin Melanie Vornholt. "Manche Leute glauben ja, dass Tierärzte für uns kostenlos arbeiten. Aber das dürfen die ja natürlich gar nicht."

Für die dreieinhalb Mitarbeiter des Tierheims müssen, wie in anderen Betrieben auch, Mindestlöhne gezahlt werden. Nach der Erhöhung beträgt der seit 1. Oktober zwölf Euro. Ebenfalls ein Kostenfaktor. Für Strom galt bisher ein Sondertarif fürs Tierheim. Den gibt es nun nicht mehr. "Wir wissen noch nicht, was da Neues kommen wird", sagt Miriam Heykamp. Eine eigene Photovoltaikanlage scheitert an hohen Kosten. Denn dafür müsste das Dach des Gebäudes aus den 1950-er-Jahren zwingend erneuert werden. In der Summe würde das mindestens 100.000 Euro ausmachen. Geld, das der Tierschutzverein Wetzlar und Umgebung als Träger des Tierheims auf der einen Seite nicht einfach mal so aufbringen kann, um auf der anderen Seite Stromkosten einsparen zu können. Hat was von Teufelskreis.

"Wir wirtschaften ja nicht in die eigene Tasche. Wir machen das einzig und allein für die Tiere." Melanie Vornholt, Tierheimleiterin

Im Moment laufen Verhandlungen über die Höhe der Fundtierpauschale, "weil die Kosten nicht mehr gedeckt werden können", sagt Miriam Heykamp. Für die Fundtierpauschale kommen die dem Tierheim angeschlossenen Kommunen auf. Das sind Aßlar, Bischoffen, Braunfels, Ehringshausen, Greifenstein (Greifenstein selbst, Allendorf, Holzhausen und Ulm), Hohenahr, Hüttenberg, Lahnau, Leun, Löhnberg, Schöffengrund, Solms, Waldsolms und Wetzlar. Die Pauschale beläuft sich aktuell auf 60 Cent pro Einwohner und Jahr. Per annum kommen so rund 87.000 Euro in die Kasse. "Nur zum Vergleich: Allein im vergangenen Jahr hatten wir Tierarzt-Kosten von 85.000 Euro. Ohne die jetzige Erhöhung", rechnet Miriam Heykamp vor. Um finanziell auch zukünftig über die Runden zu kommen ("Wir wirtschaften ja nicht in die eigene Tasche. Wir machen das einzig und allein für die Tiere"), wünschen sich die Verantwortlichen eine Verdoppelung der Fundtierpauschale. Das wären dann 1,20 Euro pro Einwohner und Jahr.

Im vergangenen Jahr sah alles noch halbwegs entspannt aus. Da standen den Kosten von zusammen 259.000 Euro Einnahmen von 294.000 Euro gegenüber. Das Plus ist aber nur dadurch erzielt worden, weil Spenden geflossen sind. Die hatten eine Größenordnung von zusammen 73.000 Euro. Das war allerdings vor dem Krisenjahr. Melanie Vornholt und Miriam Heykamp glauben nicht, dass dieser Wert künftig auch nur annähernd wieder erreicht werden kann. "Wir haben festgestellt, dass während der Corona-Pandemie mehr gespendet worden ist. Die Leute haben zum Teil auf ihren Urlaub verzichten müssen. Geld, das sie übrig hatten, haben sie dann uns gespendet. Jetzt schaut jeder nur noch darauf, an welcher Stelle er sparen kann, weil überall die Kosten so hoch sind. Das Spendenaufkommen wird rapide zurückgehen."

Die Tiere und die Corona-Pandemie

Schwund macht sich auch an anderer Stelle bemerkbar. Aktuell finden sich noch 546 Mitglieder in den Listen des Vereins. 30 Euro beträgt der Jahresbeitrag. Viele Kündigungen sind nach den Worten von Miriam Heykamp in den vergangenen Monaten eingegangen. Die wirken sich dann im nächsten Vereinsjahr aus. Auch hier spielt Sparen offenkundig eine Rolle.

Im Moment leben im Wetzlarer Tierheim neun Hunde, drei Kaninchen, ein Vogel und 27 Katzen. Fund- und Abgabetiere. Mehr geht auch nicht. Zumal es schwieriger wird, sie zu vermitteln. Auch, weil auf dem Verkaufsmarkt viele Tiere angeboten werden.

Wie der Deutsche Tierschutzbund schildert, hatten in Folge der Corona-Krise viele Tierheime mit vermehrten Abgaben von Tieren zu kämpfen, die während der Pandemie unüberlegt angeschafft wurden. "Viele, vor allem junge Hunde, die nun im Tierheim auf ein neues Zuhause warten, benötigen intensive Betreuung, weil die früheren Halter die Erziehung vernachlässigten." Im Magdalenenhäuser Weg ist diese Entwicklung auch spürbar. Nur mit leichter Verzögerung. Melanie Vornholt und Miriam Heykamp rechnen sogar mit einer neuen Welle. Wenn Besitzer feststellen, dass die Haltung teurer wird für sie aufgrund gestiegener Kosten für Futter und Tierarzt, dann könnten die zuvor schnell mal angeschafften Tiere vermehrt vor den Toren der Tierheime auftauchen.

