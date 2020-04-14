Dienstag,
14.04.2020 - 19:45
1 min
Wetzlarer Verkehrsknoten von oben
Alle kennen, alle nutzen sie: die großen Straßenkreuzungen in Wetzlar. Der Überblick von oben zeigt, wie unterschiedlich die Verkehrsknoten sind.
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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