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Mittwoch, 29.07.2020 - 05:00
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Wetzlarer Wasser reicht auch für private Pools

Die Geschäfte mit Aufstellpools laufen gut in diesem Jahr. In den Sommermonaten ist der Verbrauch am höchsten, doch die Enwag erwartet auf absehbare Zeit keinen Wassermangel trotz Trockenheit.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Ab ins Wasser! Piet aus Wetzlar braucht für die Abkühlung weder Freibad noch Südsee. Der Pool im Garten reicht allemal, auch bei bedecktem Himmel. Foto: Pascal Reeber

Ab ins Wasser! Piet aus Wetzlar braucht für die Abkühlung weder Freibad noch Südsee. Der Pool im Garten reicht allemal, auch bei bedecktem Himmel. Foto: Pascal Reeber

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Ab ins Wasser! Piet aus Wetzlar braucht für die Abkühlung weder Freibad noch Südsee. Der Pool im Garten reicht allemal, auch bei bedecktem Himmel. Foto: Pascal Reeber

Ab ins Wasser! Piet aus Wetzlar braucht für die Abkühlung weder Freibad noch Südsee. Der Pool im Garten reicht allemal, auch bei bedecktem Himmel. Foto: Pascal Reeber

Der Eindruck täuscht nicht: Die Nachfrage nach Pools ist offenbar deutlich höher als in den Vorjahren, was auch lange Lieferzeiten und gestiegene Preise im (Online-)Handel belegen. Foto: Pascal Reeber

Der Eindruck täuscht nicht: Die Nachfrage nach Pools ist offenbar deutlich höher als in den Vorjahren, was auch lange Lieferzeiten und gestiegene Preise im (Online-)Handel belegen. Foto: Pascal Reeber

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BOOM BLEIBT AUS

Die Sommer werden wärmer und keiner weiß, wie lange Corona noch wütet. Wäre das nicht die perfekte Zeit, einen Außenpool im Garten zu bauen? Solche privaten Schwimmbecken sind in der Regel baugenehmigungsfrei, erläutert Eckhard Nickig, Sprecher der Stadt Wetzlar. Als Obergrenze gelten 50 Kubikmeter Volumen. Das Bauordnungsamt der Stadt verzeichne aktuell aber nicht mehr Nachfragen zum Bau privater Schwimmbecken.

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