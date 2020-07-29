Mittwoch, 29.07.2020 - 05:00
5 min
Wetzlarer Wasser reicht auch für private Pools
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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BOOM BLEIBT AUS
Die Sommer werden wärmer und keiner weiß, wie lange Corona noch wütet. Wäre das nicht die perfekte Zeit, einen Außenpool im Garten zu bauen? Solche privaten Schwimmbecken sind in der Regel baugenehmigungsfrei, erläutert Eckhard Nickig, Sprecher der Stadt Wetzlar. Als Obergrenze gelten 50 Kubikmeter Volumen. Das Bauordnungsamt der Stadt verzeichne aktuell aber nicht mehr Nachfragen zum Bau privater Schwimmbecken.
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