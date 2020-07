5 min

Wetzlarer Wasser reicht auch für private Pools

Die Geschäfte mit Aufstellpools laufen gut in diesem Jahr. In den Sommermonaten ist der Verbrauch am höchsten, doch die Enwag erwartet auf absehbare Zeit keinen Wassermangel trotz Trockenheit.

Von Pascal Reeber Redakteur Wetzlar