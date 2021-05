Wetzlarer Wasserorgel aus der Lahn gehoben

Zwölf Tonnen wiegt die Wasserorgel, die mit einem 70 Meter hohen Kran aus der Lahn gehoben wird. Foto: Stadt Wetzlar

WETZLAR - Das hat am Samstag in Wetzlar für Aufsehen gesorgt: Im Bereich der Lahninsel war am Vormittag schweres Gerät im Einsatz. Die Stadt Wetzlar ließ dort im Bereich der Alten Lahnbrücke die Wasserorgel aus der Lahn hieven. Für das Unterfangen wurde ein 70 Meter hoher Kran benötigt, der die defekte Orgel anhob.

Technische Teile an der Wasserorgel müssen repariert werden. Dafür wurde das Gerät, das zwölf Tonne wiegt, auf dem Parkplatz Lahninsel abgelegt. Dort bauen es Arbeiter jetzt auseinander und geben die defekten Teile in Reparatur. Taucher der DLRG hatten die Wasserorgel zuvor aus der Befestigung gelöst und an den Ketten des Krans befestigt.