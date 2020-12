Wetzlarer Weihnachtshäuser leuchten gegen Corona-Blues an

Bunte Dekoration in Wetzlar zum Weihnachtsfest 2020. Hier ein Haus im Philosophenweg. Foto: Pascal Reeber

Bunte Dekoration in Wetzlar zum Weihnachtsfest 2020. Der Innenhof eines Fachwerkhauses in Hermannstein. Foto: Pascal Reeber

Bunte Dekoration in Wetzlar zum Weihnachtsfest 2020. Ein bunt verzierter Wohnblock in Dalheim. Foto: Pascal Reeber

Bunte Dekoration in Wetzlar zum Weihnachtsfest 2020. Blick in einen Vorgarten in Dalheim

In der Christian-Rübsamen-Straße 20 in Büblingshausen hat Sascha Sauter auch in diesem Jahr wieder mit viel Einsatz einen regelrechten Weihnachtsgarten angelegt. Die traditionelle Glühweinparty muss leider wegen Corona ausfallen. Foto: Pascal Reeber

Bunte Dekoration in Wetzlar zum Weihnachtsfest 2020. Hier ein Haus in der Neustadt. Foto: Pascal Reeber

Bunte Dekoration in Wetzlar zum Weihnachtsfest 2020: Blick in einen Garten in Dalheim. Foto: Pascal Reeber

Der Garten und das Haus von Michael und Norbert Leiser an der Stoppelberger Hohl ist auch in diesem Jahr wieder knalligbunt für Weihnachten dekoriert. Foto: Pascal Reeber

