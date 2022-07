Wetzlarer Weinfest hat begonnen

Jetzt teilen:

Wer könnte besser ein Weinfest eröffnen als eine echte Majestät. Und so hat die rheinhessische Weinprinzessin Julia Deißroth zusammen mit Bürgermeister Andreas Viertelhausen (FW) am Freitagabend den Startschuss für das Wetzlarer Sommernachtsweinfest gegeben. "Seit dem ersten Mal im Jahr 1992 hat sich unser Weinfest zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt und ich hoffe, dass wir die Besucherzahl von 2019 mit 15 000 Besuchern und 8000 verkauften Gläsern wieder erreichen können", sagte Bürgermeister Andreas Viertelhausen. Viele Gäste aus den Partnerstädten und Vertreter der Weingüter waren mit dabei und prosteten mit Viertelhausen dem Publikum im voll besetzten Klostergarten zu. Während zum Auftakt Pit Grün unter der Kastanie auf dem Schillerplatz für Stimmung sorgte, wird es am heutigen Samstag zunächst mit der WKG orientalisch: Die Tanzsportgruppen stellen eine Reihe von Bauchtänzen vor, bevor ab 19 Uhr "Frank Mignon & City Rhythm" die Bühne übernehmen. Auch am Sonntag wird einiges geboten.