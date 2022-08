Wetzlarer Wertstoffhof am Freitag geschlossen

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Eigenbetrieb Stadtreinigung Wetzlar teilt mit, dass der Wertstoffhof im Dillfeld am Freitag, 26. August, aufgrund eines kurzfristigen Personalengpasses ausnahmsweise geschlossen bleiben muss. An diesem Termin ist keine Anlieferung von Abfällen möglich.

Bei Fragen ist das Servicebüro der Stadtreinigung weiter per E-Mail an wertstoffhof@ wetzlar.de erreichbar. Die regulären Öffnungs- und Annahmezeiten sind im Internet auf https://tinyurl.com/46yuyj76 und im aktuellen Abfall- und Umweltkalender nachzulesen.

In dringenden Fällen besteht auch die Möglichkeit, Abfälle am Abfallwirtschaftszentrum Aßlar, Am Grauen Stein 6, zu entsorgen. Die Anlieferung dort kann zu den regulären Öffnungszeiten, Montag bis Freitag von 7.30 bis 16 Uhr und Samstag von 8 bis 13 Uhr erfolgen, ist allerdings kostenpflichtig.