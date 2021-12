Wetzlarer wichteln gegen die Einsamkeit

"Casino"-Bewohnerin Cornelia Beecht (l.) freut sich über die Wichtelgeschenke, die Sozialdienstmitarbeiterin Agnes Gabriel ihr übergibt. Archivfoto: Alloheim Seniorenresidenz Casino Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Schon zum zehnten Mal rufen die Alloheim Senioren-Residenzen "Lahnblick" und "Casino Wetzlar" zum "Wichteln gegen die Einsamkeit" auf. Bürger, Vereine, Unternehmen, Kitas oder Schulen können kleine Geschenke in der Einrichtung abgeben, die dann am Weihnachtsabend an einsame oder alleinstehende Senioren aus der Region verteilt werden.

"Die Zahl der alleinstehenden Senioren wächst von Jahr zu Jahr. 96 Prozent der Bewohner einer Senioren-Residenz haben keinen Partner und rund 30 Prozent gar keine Angehörigen mehr", berichtet "Lahnblick"-Leiterin Yenis Yildiz Bernbeck. Dasselbe gelte für ältere Menschen, die allein wohnen oder ambulant betreut werden. Um ihnen dennoch ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren und ein Zeichen des Miteinanders zu setzen, rufen die Alloheim-Einrichtungen auch in diesem Jahr zu ihrer großen Bürgeraktion auf. "Um den materiellen Wert der Wichtelpakete geht es dabei nicht. Es zählt, dass die Geschenke von Herzen kommen", erläutert Susanne ter Jung vom "Casino". Es sei egal, ob es sich um einen Gutschein, ein Hörspiel, selbst gebackene Kekse oder etwas Gebasteltes handelt, denn: "Jedes Wichtelgeschenk wird am Heiligen Abend seinen Empfänger finden und für Weihnachtsfreuden sorgen."

Persönlich abgeben

oder per Post senden

Mitarbeiter der Residenzen, der ambulanten Dienste und viele ehrenamtliche Helfer werden die Geschenke am 24. Dezember an die alleinstehenden Senioren in der Region verteilen. So könne jeder älteren und einsamen Menschen zeigen, dass sie nicht allein sind und dass es Menschen gibt, die an sie denken.

Geschlechtsspezifische Geschenke sollten am besten mit einem "M" für männlich oder "W" für weiblich markiert werden. Persönlich oder auf dem Postweg abgegeben werden können die Wichtelpakete ab sofort in der Alloheim Senioren-Residenz "Lahnblick" am Steighausplatz 14 in 35578 Wetzlar und in der Alloheim Stadtresidenz "Casino Wetzlar" Kalsmuntstraße 68 - 74, 35578 Wetzlar.

"Wir freuen uns über jedes Päckchen, das seinen Weg zu uns in die Einrichtung findet und bedanken uns schon jetzt bei allen Bürgern, die das ermöglichen", sagte Yildiz Bernbeck.