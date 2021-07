Wetzlarer will helfen - und wird mit Messer attackiert

Tatort Forum Wetzlar: Nach einem Messerangriff sucht die Polizei nun Zeugen. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Damit hatte der Helfer nicht gerechnet: Als er in der Nacht auf Donnerstag mit den besten Absichten einen mutmaßlich hilflosen Mann ansprach, ging dieser mit einem Messer auf ihn los. Der Täter konnte fliehen - die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 1.20 Uhr entdeckte das 32-jährige Opfer in der Nähe des Kauflandes am Forum den offensichtlich stark alkoholisierten und hilflosen Mann. Der Wetzlarer sprach den Unbekannten an und fragte ihn, ob er Hilfe benötige. Völlig unerwartet zückte der Angesprochene ein Messer und stieß in Richtung des 32-Jährigen. Zurück blieb eine etwa ein Zentimeter große Wunde an der Schulter des Wetzlarers.

Der Angreifer nahm nach Angaben der Polizei sofort Reißaus und rannte vom Forum über die Bannstraße und Gloelstraße in die Albinistraße. Das Opfer und zwei seiner Freunde verfolgten ihn bis zur Dalbergstraße und hielten ihn zunächst fest. Er schaffte es, sich loszureißen und rannte davon. Das Küchenmesser des Angreifers und einen Pullover entdeckten Polizisten später in einer Mülltonne in der Albinistraße - beides stellten sie sicher. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die oberflächliche Wunde des 32-Jährigen.

Es liegt eine sehr genaue Täterbeschreibung vor

Das Opfer und seine Begleiter können den Unbekannten wie folgt beschreiben: Etwa 170 cm groß, zwischen 18 und 25 Jahre alt, schmale Statur und hellhäutig. Er sprach Deutsch mit osteuropäischem Dialekt und hatte blonde, ohrenlange wuschelige Haare, trug ein schwarzes Muskel-Shirt, eine schwarze Jogginghose sowie einen schwarzen Rucksack. Insgesamt wirkte er auf die Zeugen sehr ungepflegt und ist möglicherweise dem Obdachlosenmilieu zugehörig.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Angreifers machen? Wer hat den Unbekannten am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1.20 Uhr, auf der weiteren Flucht von der Albinistraße aus beobachtet?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 06441/9180.