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Samstag, 08.08.2020 - 16:00
4 min

Wetzlarer Woche: Segelflieger drehen ihre Runden

Die Wetzlarer Woche geht am heutigen Samstag zu Ende. Eine Woche lang sind 32 Teams aus ganz Deutschland mit ihren Segelflugzeugen kurze und weite Strecken rund um Wetzlar geflogen.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Am Himmel über Wetzlar: Fluglehrer Steffen Hengst dreht einige Runden über der Stadt. Foto: Pascal Reeber

Am Himmel über Wetzlar: Fluglehrer Steffen Hengst dreht einige Runden über der Stadt. Foto: Pascal Reeber

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