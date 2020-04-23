Donnerstag,
23.04.2020 - 05:30
3 min
Wetzlarer Wochenmärkte: "Es läuft fast besser als vor Corona"
An der frischen Luft statt im Supermarkt einkaufen - das wollen derzeit viele Menschen. Die Geschäfte auf den Wetzlarer Wochenmärkten laufen teilweise besser als vor der Corona-Krise.
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