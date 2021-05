Wetzlarer Wulkow Stiftung vergibt 11 700 Euro für Hilfsprojekte

Ray Schoene (r.), Leiter Youpsa, bei der Bildungsarbeit im Nachmittags-Schulprogramm. Foto: Wulkow-Stiftung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die heimische Dieter-und-Bettina-Wulkow-Stiftung blickt trotz der Corona-Pandemie auf eine erfolgreiche Arbeit in den zurückliegenden eineinhalb Jahren zurück. Sie brachte rund 11 700 Euro für Projekte in Afrika und Südamerika, aber auch für die Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Garbenheim, eine in Wetzlar untergekommene Flüchtlingsfamilie aus Somalia und eine bedürftige Musikstudentin in Leipzig auf.

3000 Euro flossen in das "Desert Flower Projekt" für die Behandlung genital verstümmelter Mädchen und für Lehrmaterial für die weitere Schulbildung einiger betroffener Mädchen.

Mit 4000 Euro wurde die Kindertages- und Bildungsstätte "Powerhouse" in Concepcion del Uruguay in Argentinien gefördert. Dort kümmert sich die Organisation Neues Leben Südamerika um verwaiste und arme Kinder in der Region.

Einmal mehr förderte die Wulkow-Stiftung die Jugend-Bildungsarbeit der in Südafrika beheimateten Organisation Youpsa. Ihre Lehrer betreuen Kinder und springen ein, wenn der Unterricht über längere Zeit ausfällt oder ergänzen das Bildungsangebot.