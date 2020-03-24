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Dienstag, 24.03.2020 - 13:30
3 min

Wetzlarer Zehntscheune wird an ihren Pächter verkauft

Wenn es um den Verkauf prominenter städtischer Gebäude oder das letzte verbliebene Gewerbegrundstück im Stadtgebiet geht, haben Wetzlars Stadtverordnete Diskussionsbedarf.

Die Zehntscheune am Ludwig-Erk-Platz wird an die aktuellen Pächter, ein Gastronomenehepaar, verkauft. Foto: Steffen Gross

Die Zehntscheune am Ludwig-Erk-Platz wird an die aktuellen Pächter, ein Gastronomenehepaar, verkauft. Foto: Steffen Gross

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KITA & PARKHAUS

Bereits 2018 hatten die Wetzlarer Stadtverordneten mit den Umsetzungsbeschlüssen zum Stadthaus am Dom/Domhöfe zugestimmt, das zur Mitfinanzierung der neuen Kita Marienheim und des geplanten Parkhauses ein Paket an städtischen Grundstücken und Gebäuden am Markt veräußert wird. Darin waren neben der Zehntscheune das Haus der Tourist-Info Domplatz 8 und ein Mietshaus in der Helgebachstraße.

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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