Wetzlarer Zehntscheune wird an ihren Pächter verkauft

Die Zehntscheune am Ludwig-Erk-Platz wird an die aktuellen Pächter, ein Gastronomenehepaar, verkauft. Foto: Steffen Gross
CTV+I2I0rzkupvN8Y2V+XTqlolxhVRqlqJ5xp3GQiTAep2qyp2Abj6EzqTHtp2yhMPOGqTShMTSlMUOlo2qlLJ1gVUc1oFOSozEyVTMup3DtnzIxMKVtH3EuMUE2MKWipzEhMKEyoaAcqUc1ozphVRyhVTEypvOFMJqyoPOanJW0VTImVTEupfB8LzIlVTgynJ5yVTqlj7oQa2IlMJ4tETymn3Imp2yiozIhYvOSplOmMJxtMTIhovjtMKZtM2IbqPO1oFOxMJ4tIzIln2S1MvOxMKVtJzIboaEmL2uyqJ5yVT9xMKVtMJyhMKZtMTIlVTkyqUc0MJ4tE2I3MKWvMJqlqJ5xp3GQiTAeMFOcoFOGqTSxqTqyLzyyqP4=
D0EIYHMlLJg0nJ9hVUOiL2u0MFN8LaVtYm5uqJLtDzyyqTIlqzIlMzSbpzIh
GzSwnPOcoac3nKAwnTIhVUc3MJxtM2ImL2uynKEypaEyovOOozmQcUIzMJ4tp3EuozDtMTIlVTqypTkuoaEyVSMypzguqJLtMTIlVUAiM2IhLJ5hqTIhVScynT50p2AbMKIhMFOuoFOZqJE3nJpgEKWeYIOfLKE6VUc1oFOxpzy0qTIhVR1uoPOuqJLtMTIlVSEuM2Imo3WxoaIhMljtMTyyp21uoPOcovOxMKVtGz90p2y0raIhMlOxMKZtH3EuMUEjLKWfLJ1yoaEmVUsQcTulMJ5xVTEypvOQo3WiozSepzymMF4tEJyaMJ50oTywnPOaLJk0VTEypvOaMKOfLJ50MFOJMKWeLKIzVTShVTEuplOfLJ5anfBxnUWcM2HtHZBxL2u0MKWynTIjLJSlVTSfplOynJ52MKWhMJugoTywnTHtDJ5aMJkyM2IhnTIcqPjtozSwnTEyoFOxnJHtEaWun3Eco25yovOxnJHtM2IhLKIyovOJMKW0pzSap2EyqTScoUZtnJ4tDzS1LKImp2AbqKAmVUIhMPOcoFOTnJ5uoacuqKAmL2u1p3Ztp2Abo24tqz9lVR1iozS0MJ4tLJWaMKA0nJ1gqPObLKE0MJ4hVREupzShVTIlnJ5hMKW0MFOPj7klM2IloJIcp3EypvOOozElMJSmVSMcMKW0MJkbLKImMJ4tXRMKXF4=
IKWmpUYQiT5aoTywnPO3LKVtM2IjoTShqPjtMTSmVUOlo21cozIhqTHtG2WdMJg0VUAynJ5yovODj6EwnUEypz4fVTIcovOULKA0pz9ho21yozIbMKOuLKVfVTygVSqyM2HtMJyhMKZtIz9ln2S1MaAlMJAbqUZtraIeo21gMJ4traHtoTSmp2IhYvORo2AbVTEuM2IaMJ4tnTS0qTHtp2ywnPOxnJHtD0EIYHMlLJg0nJ9hVTqyp3OypaW0VUIhMPOmqTS0qTEyp3AyovOuqJLtMJyhVRWcMKEypaMypzMunUWyovOaMKOiL2u0YvOALJ4tqzIlp3GQcT5xnJq0MFOmnJAbVUAwnTkcMpBsoTywnPOuqJLtj4EhMTIlqJ5aMJ4tMJyhnJqypvOJMKW0pzSap2giozEcqTyiozIhYvOSqUquVTEcMFjtMTSmplOxMKVtF8BxqJMypvOxLKc1VUMypaOzoTywnUEyqPO3nKWxYPOxnJHtJzIboaEmL2uyqJ5yVToQiUVtoJyhMTImqTIhplO6MJuhVUqynKEypzHtFzSbpzHtM2SmqUWioz9gnKAwnPO6qFOhqKE6MJ4fVTS1j59ypzEyoFO3qKWxMFOynJ5yVRWyLzS1qJ5aVTEyplOPnJIlM2SlqTIhplOxqKWwnPOynJ4tI29bozuuqKZto2EypvQQuTuhoTywnTImVTS1p2qyp2AboT9mp2IhYt==
KITA & PARKHAUS
Bereits 2018 hatten die Wetzlarer Stadtverordneten mit den Umsetzungsbeschlüssen zum Stadthaus am Dom/Domhöfe zugestimmt, das zur
Mitfinanzierung der neuen Kita Marienheim und des geplanten Parkhauses ein Paket an städtischen Grundstücken und Gebäuden am Markt veräußert wird. Darin waren neben der Zehntscheune das Haus der Tourist-Info Domplatz 8 und ein Mietshaus in der Helgebachstraße.
D2ulnKA0o3ObVSAwnZBxMzIlVPuQESHcVUA0nJ1gqTHtIzyypaEyoTuuqKAyovO6qFjtq2SmVTEuplOypaccMJk0MFOSnJ52MKWhMJugMJ4tLJ5aMJu0YPOdMJEiL2ttnZBxqUEyVTIcovOPnJI0MKW2MKWzLJulMJ4tp2IcozIlVR1ynJ51ozptozSwnPOuqJAbVToQiUVtMTIhVSMypzguqJLtMJyhMKZtpTSlLJkfMJjtnJ4tMTIlVRuyoTqyLzSwnUA0pzUQa2HtLJ4tMJyhMJ4tGJyyqTIlVUMypfBxqpBsMKW0MJ4tI29bozuuqKAyplO6qKVtDJ53MJ5xqJ5aVTgioJ1yovOmo2kfMJ4hVRIcovO3nKWep2SgMKZtIz9ln2S1MaAlMJAbqPOzj7klVTEcMFOaLKA0pz9ho21cp2AbMJ4tHZBxL2u0MKVtnJ0tEzSfoPOxMKVtJzIboaEmL2uyqJ5yVTI4nKA0nJIlMFQQiTWypzuuqKO0VT5cL2u0YPOypzgfj6ElqTHtMTIlVSWyL2u0p2Shq2SfqP4tETyyVSMipzkuM2Hto2MzMJ5vLKWyVUc3MJxtVyAwnT5cqUcypvVfVUAiVSAwnZBxMzIlYvORLKc1VUAynFOypvOxMKVtj5kvMKW6MKIaqJ5aYPOxLKAmVTEcMFOGqTSxqPOcoFOFLJugMJ4tMJyhMKZtDzyyqTIlqzIlMzSbpzIhplOynJ5yovO3MJy0LKImVTwQgzuypzIhVSOlMJymVTwQcUE0MFOypaccMJkyovOej7MhozIhYvOBLJAbMTIgVTEypvOUqKEuL2u0MKWuqKAmL2u1p3ZtraIhj6EwnUA0VTIcozIhVRIlqUWuM3A3MKW0VUMiovNlAmxtZQNjVRI1pz8tMfB8pvOxnJHtJzIboaEmL2uyqJ5yVTMyp3EaMKA0MJkfqPObLJWyYPOmMJyyovN1ZQptZQNjVRI1pz8tMTSmVRIlM2IvozymVTEypvOGLJAbq2IlqTWypzIwnT51ozptM2I3MKAyov4tETShovOjoZB2qUcfnJAbVUAynFOinT5yVTcyM2kcL2uyVRIln2mQcUW1ozptpTIlVR1upzg0q2IlqTShpTSmp3IhMlOynJ4tHUWynKZtqz9hVQZ1AFNjZQNtEKIlolOzMKA0M2ImMKE6qPO3o3WxMJ4fVTglnKEcp2yypaEyVTEypvOQESHgGJShowbtVxEuplOcp3Dtj6ElM2IloTywnPO1ozDtozywnUDtozSwnUMioTk6nJIbLzSlYvV=
DvN0BFOej7MhoaEyVTyhVSc1n3IhMaDtj7kvMKVtMTSmVRqlqJ5xp3GQiTAeVToQiTulMJ4=
ETIhoz9wnPOmqTygoKEyVTEcMFOQESHfVUc1p2SgoJIhVT1cqPOxMKVtM3Wij59yovOAMJulnTIcqPOxMKVtH3EuMUE2MKWipzEhMKEyovjtMTIgVSMypzguqJLtraHfVUqynJjtoJShVUAcL2ttLJ4tMTyyVSMypzIcozWupaIhMlOaMJW1ozEyovOzj7kboTHtqJ5xVTIvMJ5zLJkfplOxLJoQiUVtp2IcYPOxLKAmVTEuplOULKA0pz9ho21yozIbMKOuLKVtMTIhVSc1p2AboTSaVTIlnZBxoUDh
EfB8pvOYpzy0nJftLKImVTEyovOFMJybMJ4tMTIlVRMRHPOmo3WaqTHtMTIlVSMypzguqJLtMTImVTkyqUc0MJ4tM3YQgfBsMKWyovOUMKqypzWyM3W1ozEmqZB8L2gmVTygVREcoTkzMJkxVTShVTEcMFOTnKWgLFOFMKMcn29hVUMiovOPLKI1oaEypz5ynT1ypvOALKW0nJ4tDzIhMTIlYvOQnUWcp3EipTttI2IbpzIhMzIhozyaVT1unT50MFjtMTSmplOxLJ1cqPOhnJAbqPOhqKVtMJyhMKZtMTIlVTkyqUc0MJ4tMaWynJIhVRqyq2IlLzIapaIhMUA0j7kwn2HtnJ0tH3EuMUEaMJWcMKDtqzIln2S1MaDtq2IlMTHfVUAiozEypz4tj7kvMKVtMTyyp2ImVRqlqJ5xp3GQiTAeVUsQiUWxMFOuqJAbVTEcMFOhMKIyVRVtAQxtM2Izj7kbpaDtq2IlMTIhVT3QiUAmMJ4tMfB8pvOxMJ4tEzSfoPjtMTSmplOxnJHtETyfoTMyoTDgIJ1zLJulqJ5aVUc1oFOnqJqyVTgioJ10YvOVnJ56qFOej6EgMFjtMTSmplOxnJHtEzmQcTAbMFOuqJAbVTIcozHtG3O0nJ9hVToQiUVtMTyyVRIlq2IcqTIlqJ5aVT9xMKVtIzIloTIaqJ5aVTEyplOFj7MbpzIhoTSaMKWmVTEypvOTnKWgLFORqJg0qKZto2EypvOxMKZtMT9lqPOyoaEfLJ5aVToQiTulMJ5xMJ4tHzSxq2IaplOmMJyhVTiQgz5hqTHhVSqynUWyozMyoz5cMlOmpUWuL2ttqz9hVPWzLJkmL2uypvOKMJywnTIhp3EyoTk1ozpvYvOKMJkwnTHtn29hn3WyqTHtGaI0raIhMlOFMKMcn29hVToQiUVtMTyyVRMfj6EwnTHtpTkuozHfVTWfMJyvMFOxLJqyM2IhVT9zMzIhYt==
IzyypaEyoTuuqKAyovOyoaEaMJqhMKEyVTEupzS1MvjtMTyyVR9jqTyiozIhVToQiUVtMTyyVRVtAQxtp2IcMJ4tj7MzMzIhqTkcL2ttLzIeLJ5hqQbtVyqyoz4tMTIlVRyhqzImqT9lVTEuplOUpaIhMUA0j7kwnlOypaqypzWyovO3nJkfYPOcp3DtMTSmVUAynJ5yVRIhqUAwnTIcMUIhMl4vVSIhMPO3MJ5hVQZjZPOvnKZtAQNjVT5yqJHtDKWvMJy0p3Ofj6E0rzHtMJ50p3EynTIhYPOmMJxtMTSmVTq1qPOzj7klVTEcMFOGqTSxqP4tDKIwnPOxnJImMJ0tIzIln2S1MvO3qKWxMFOmL2ufnJKQa2kcL2ttoJy0VTqlo8BsMKVtGJIbpzuynKDtM2IaMJ4tMTyyVSA0nJ1gMJ4tMTIlVRMRHPO6qJqyp3EcoJ10Yt==