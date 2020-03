Wetzlarer Zehntscheune wird an ihren Pächter verkauft

Bereits 2018 hatten die Wetzlarer Stadtverordneten mit den Umsetzungsbeschlüssen zum Stadthaus am Dom/Domhöfe zugestimmt, das zur Mitfinanzierung der neuen Kita Marienheim und des geplanten Parkhauses ein Paket an städtischen Grundstücken und Gebäuden am Markt veräußert wird. Darin waren neben der Zehntscheune das Haus der Tourist-Info Domplatz 8 und ein Mietshaus in der Helgebachstraße.