Wetzlarerin macht aus Abfall ein Designerprodukt

Es soll nichts verkommen: Ehe beispielsweise ausgediente Autos in der Schrottpresse ächzen, können viele Wertstoffe ausgebaut und verwertet werden. So wurde beispielsweise aus Teppichboden und Anschnallgurt eine Designertasche. Quelle: hyundainews.com

WETZLAR/GIESSEN - Eine Schnittstelle zwischen Unternehmen, die zu viel produziert haben und Designern, die daraus etwas völlig Neues kreieren - das ist Claudia Allonas aus Wetzlar. Im März hat sie ihr Unternehmen Up-Preneurs gegründet und verfolgt seitdem das Ziel, verschiedensten Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit zu verhelfen. Fördermittel des Landes Hessen helfen der 42-Jährigen, damit ihr das Vorhaben gelingt.

Vor allem in den großen Unternehmen zeichnet sich immer wieder ein ähnliches Bild ab: Firmen brauchen Platz in den Lagerhallen und schmeißen Produkte in großen Mengen weg, die für sie scheinbar unnütz geworden sind. Doch was, wenn sich ein Designer hinter diese Produkte klemmt und daraus einen neuen Gebrauchsgegenstand kreiert, dessen Wert größer ist, als der des Ausgangsprodukts?

Mit solchen Fragen hat sich Claudia Allonas in den vergangenen Jahren viel auseinandergesetzt: "Ich komme aus dem Bereich der Prozessoptimierung und neige schon immer dazu, Dinge verbessern zu wollen", sagt die Wetzlarerin. Vor einem Dreivierteljahr hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, um genau an dieser Stelle anzusetzen: "Ich wollte diejenige sein, die Unternehmen und Designer zusammenbringt. So jemanden gibt es bisher in ganz Deutschland nicht, dabei steckt hinter der Idee großes Potenzial", ist die Jungunternehmerin überzeugt.

Auf die Idee kam sie, als sie bei ihrem letzten Arbeitgeber die Chance bekam, genau solch einen Prozess einmal selbst zu durchlaufen: "Vor mir stand ein Produkt, das in großen Mengen nicht mehr gebraucht wurde, obwohl sein Zustand völlig makellos war. Ich habe mich an die Arbeit gemacht und verschiedene Designer angefragt. Inzwischen sind aus einem vermeintlichen Wegwerfprodukt Schlüsselanhänger geworden, die wieder in den Verkauf gelangt sind", schildert Allonas und fasst zusammen: "Was für die einen ein Rohstoff ist, ist für andere ein Wertstoff. Dass die Unternehmen mit den Produktdesignern gemeinsame Sache machen, ist gut für die Energieeffizienz und äußerst nachhaltig."

Kreislaufwirtschaft heißt die Lösung, zu der Claudia Allonas einen wichtigen Beitrag leisten möchte. Sie soll das globale Müllproblem lösen, den Ressourcenverbrauch bremsen und klimaschädliche Treibhausgase reduzieren.

Welchen Materialien die Unternehmerin mit ihren Kontakten einmal zu neuen Gegenständen verhelfen wird, das soll die Zukunft zeigen: "Produktentwicklung braucht Zeit", sagt Allonas, aber verschiedene Angebote seien bereits ein guter Schritt "und ich hoffe sehr, dass das erste Produkt im nächsten Halbjahr auf den Markt kommt."

2021 soll es für die Jungunternehmerin also so richtig losgehen. Längst steckt sie viel Arbeit in ihr kleines Unternehmen, doch auch dessen Aufbau braucht Zeit und die nötige Erfahrung. Dabei setzt Claudia Allonas seit einigen Monaten auf das Projekt "Sozialinnovator Hessen", das das Wirtschaftsministerium gemeinsam mit dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland (SEND) aufgelegt hat, um den besonderen Bedürfnissen von Sozialunternehmern gerecht zu werden.

"Soziales Unternehmertum verbindet das unternehmerische Handeln mit übergeordneten gemeinnützigen Zielen, um Antworten auf die gesellschaftlichen und ökologischen Fragen unserer Zeit zu finden", erläutert Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) den Hintergrund. All die Unternehmen, die sich dieser Aufgabe verschreiben, können von einer speziellen Förderung des Landes profitieren, für die 228.000 Euro bereitgestellt wurden.

Damit gemeint ist allerdings keine finanzielle Unterstützung, sondern eine fachliche, wie Christian Deiters weiß. Er ist Regional-Scout für das Technologie- und Innovationszentrum Gießen (TIG), das für die konkrete Umsetzung im Lahn-Dill-Kreis, dem Landkreis Gießen und dem Wetteraukreis zuständig ist: "Wir überführen die passenden Gründer in das Programm und bieten ihnen Hilfestellungen bei verschiedensten Fragen", sagt Deiters, der mit "social-startups.de" bereits ehrenamtlich eine Plattform zur Förderung von Sozialunternehmen aufgebaut hat.

Deiters weiß, wie wichtig die Förderung des Landes für die jungen Start-ups ist: "Hier bekommen die Gründer eine Beratung zu allen Themen, die für sie und ihre Zukunft relevant werden könnten. Sie können unter anderem Teil einer Community werden und die Wissensvermittlung über Workshops genießen."

Claudia Allonas wurde als erste im Lahn-Dill-Kreis in das Förderprogramm aufgenommen: "Als ich davon erfahren habe, habe ich mich sofort angemeldet", sagt sie. Und für Christian Deiters und sein Team stand schnell fest: "Claudia hatte es verdient, in das Programm aufgenommen zu werden."

Bis heute nutzt die 42-Jährige die Möglichkeiten, die ihr durch das Programm zur Verfügung stehen: Sie nimmt an Workshops teil und schätzt vor allem das persönliche Coaching, für das sie normalerweise viel Geld in die Hand nehmen müsste.

Für sie war es ein Glücksfall, dass das Förderprogramm Mitte dieses Jahres gestartet ist und voraussichtlich noch einmal verlängert wird: "Junge Gründer, die sich der Nachhaltigkeit verschreiben, müssen oft erst eine Durststrecke durchlaufen, bevor sie von ihrer Arbeit profitieren. Diese Durststrecke wurde mir durch das Programm deutlich vereinfacht."