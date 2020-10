1 min

Wetzlars betroffene Schulen sind corona-frei

Nach Angaben der Kreisverwaltung endete in Wetzlar in dieser Woche die Quarantänezeit an der Käthe-Kollwitz-, der Theodor-Heuss- und der August-Bebel-Schule. Damit gelten die drei Schulen aktuell als corona-frei.