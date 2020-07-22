Mittwoch,
22.07.2020 - 14:00
3 min
Wetzlars Chöre üben jetzt im Freien
Gemeinsam Singen in geschlossenen Räumen ist ansteckend - leider auch in Hinblick auf das Corona-Virus. Deshalb üben die Wetzlarer Chöre neuerdings open air.
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