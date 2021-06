Wetzlars Christen küren ihre Vorstände

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/LAHNAU - Die evangelischen Kirchengemeinden in Waldgirmes, Hermannstein und Naunheim bekommen neue Leitungsgremien. Sie haben - wie alle evangelischen Kirchengemeinden in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und damit auch im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach (BiG) - ihre neuen Kirchenvorstände gewählt.

Die Wahlbeteiligung im sich von Wetzlar-Naunheim und Hermannstein im Süden über das Hinterland bis nach Hallenberg im Südsauerland erstreckenden Dekanat lag dieses Jahr durchweg höher als 2015, was Dekan Andreas Friedrich vor allem auf die Möglichkeit der Briefwahl und der in vielen Gemeinden angebotenen Onlinewahl zurückführt.

"In Anbetracht der Herausforderung, die die Corona-Pandemie schon für die Suche nach Kandidierenden bedeutet hat, ist die Wahl im Großen und Ganzen sehr gut gelaufen", erklärte Friedrich. Nach einer ersten Hochrechnung der EKHN lag die Wahlbeteiligung im Dekanat bei 29,5 Prozent, was etwa 13 500 abgegebene Stimmen bedeutet. Den Frauenanteil in den neuen Kirchenvorständen beziffert die Landeskirche für das Dekanat auf 60,9 Prozent.

Die Wahlbeteiligungen und die Namen der Gewählten:

W Naunheim (Wahlbeteiligung 14,80 Prozent): Elke Bornemann, Anna Louise Brattig, Anke Dietrich, Maritta Dietrich, Angelika Geist, Jörg Glatthaar, Julia Günther, Hartmut Kunz, Olaf Mertens, Celine Moravek und Cornelia Peter.

W Hermannstein (Statistik liegt noch nicht vor): Matthias Berkenkamp; Martina Henkel, Bärbel Kräuter, Christa Jäckel-Vodak, Birgit Siebold, Hannelore Tross, Frank Wagner und Friedrich Weimer.

W Waldgirmes (34,20 Prozent): Arno Failing, Erwin Failing, Ottmar Failing, Holger Henrich, Marion Hornoff, Manuel Kaminski, Constanze Kuhn und Evi Will.