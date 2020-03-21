Lokales

Wetzlar

mehr aus Wetzlar
plus
Samstag, 21.03.2020 - 05:00
3 min

Wetzlars Einzelhandel wird erfinderisch

Die Einzelhändler nicht nur in Wetzlar müssen wegen des Corona-Virus ihre Läden schließen. Wetzlars Geschäftsinhaber versuchen deshalb verstärkt digitale Wege zu den Kunden aufzubauen.

Von Lothar Rühl
Die Schließung vieler Geschäfte im Wetzlarer Forum wegen der Coronakrise führt zu leeren Flanierwegen. Foto: Lothar Rühl

Die Schließung vieler Geschäfte im Wetzlarer Forum wegen der Coronakrise führt zu leeren Flanierwegen. Foto: Lothar Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I0IHJxkOHv48Y2V+VREcMFOSnJ56MJkbj6EhMTkypvOhnJAbqPOhqKVtnJ4tI2I0rzkupvOgj7kmp2IhVUqyM2IhVTEyplOQo3WiozS2nKW1plOcnUWyVRmQcTEyovOmL2ufnJKQa2IhYvOGolOgLJ5wnTIlVTWuozq0VTEyp2uuoTVtqJ0tMTSmVZBpLzIloTIvMJ4hVRqlo8BspzIcozIgLJAbMJ4fVRS1MaYQcUIgMJ4fVRkuM2IlVT5yqFOipzEhMJ4to2EypvOPqJAbnTSfqUIhMlOuqJLtMTIhVSMipzEypz1uoz4tLaWcozqyovNgVTEuplO3nKWxVT5cL2u0VUWynJAbMJ4fVUIgVTEcMFOnMJy0VTWcplO6qKVtI2yyMTIlMKYQgzMzoaIhMlO6qFOzj7kfoTIhYvOnqJEyoFOzMJufqPOxMKVtIJ1mLKE6YPOuLzIlVT9zqT1uoUZtoKImplOxnJHtGJyyqTHtq2IcqTIlnTyhVTS1MzqyLaWuL2u0VUqypzEyov4tGzywnUDtoaIlVTEyp2uuoTVtqzIlp3IwnTIhVSqyqUcfLKWmVRqyp2Abj6EzqUAcozuuLzIlVUMypaA0j6Eln3DfVTEcM2y0LJkyVSqyM2HtraHtMTIhVRg1ozEyovOuqJM6qJWuqJIhYvORLKZtLzImqZBxqTyaqPOuqJAbVTEypvOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOxMKZtI2I0rzkupzIlVSA0LJE0oJSln2I0nJ5apljtHzScozIlVREcMKElnJAbYt==
VyIhp2IlMFOYqJ5xMJ4tn8B2oz5yovOxnJHtDJ5aMJWiqTHtLKIzVUIhp2IlMKVtFJ50MKWhMKEmMJy0MFOuoaAwnTS1MJ4vYPOvMKWcL2u0MKDtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtD29lnJ5hLFOKo2kzYPOWozuuLzIlnJ4tqz9hVSOcMKOgLKE6VRgcozEypv0tqJ5xVRc1M2IhMT1iMTHtnJ4tMTIlVRglj6EgMKWmqUWuj59yYvOnqJEyoFOmMJxtp2yyVUOypvOHMJkyMz9hVTIlpzIcL2uvLKVhVZBpLzIlVSqbLKEmDKOjVTuuqPOmnJHtMTyyVTEipaDtpzIanKA0pzyypaEyovN4ZQNtF3IhMTIhVZB8LzIlVTEcMFOGL2ufnJKQa3IhMlOcozMipz1cMKW0VUIhMPObo2MzqPOmoljtMTIhVRgioaEun3DtraHtnTSfqTIhYvOWovOxMKVtofBxL2umqTIhVScynKDtq2yfoPOmnJHtDzyfMTIlVTEypvOYo2kfMJg0nJ9hMJ4tqzIlp2IhMTIhVUIhMPOxMJ5eqPQQiTWypvOynJ5yVUMypaA0j6Eln3EyVRyhqTIlozI0pUYQcUAyoabtozSwnP4=
E2ImL2wQcTM0MFOmnJ5xVUOypvOHMJkyMz9hVT9xMKVtGJScoPOho2AbVTygoJIlVT9zMzIh
VyAcMFOej7MhozIhVUIhplOuqJAbVUqynKEypzucovO0MJkyMz9hnKAwnPOypaWynJAbMJ4fVUIhMPOcnUWyVRYQiTAbMKVtraIlVRkcMJMypaIhMlOvMJxtqJ5mVTWyp3EyoTkyovVtnKA0VTShVTEypvOSnJ5aLJ5ap3GQiUVtqz9hVSEbLJkcLFOcoFOKMKE6oTSlMKVtEz9lqJ0traHtoTImMJ4hVREypvOTnJkcLJjgDaIwnTwQcT5xoTIlVUMypaqynKA0VUc1MTIgVTS1MvOmMJyhMFOWoaEypz5yqUAynKEyYvOSLzIhp28tp2yynUDtMKZtLzIcVTyhnTSvMKWaMJoQiTulqTIhVRW1L2ufj6ExMJ4tq2yyVTI0q2RtLJ4tMTIlVRSfqTIhVRkunT5vpfB8L2gyVTS1pl4=
FaI0qTRtF2SjplOvMJxtHT9lrzIfoTShVRqypzkuL2ttnJ4tMTIlVSAcoTwQgzMypvOGqUWuj59yVTuuqPOho2AbVTIcozyaMKZtraHtqUIhVT1cqPOxMJ0tDKImoTyyMzIlovO2o24tIz9lLzImqTIfoUIhM2IhVTS1plOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tI29wnTIhYvOnqJEyoFOej7MhozIhVRg1ozEyovOuovOxMKVtH2IcqTIhqZB8pvO6q2ymL2uyovNkZPO1ozDtZGVtIJulVRWyp3EyoTk0MKZtLJWbo2kyov4tI2yyVTImVT5uL2ttMTIgVRSvLKWvMJy0MJ4tMTIlVTSfqTIhVRS1MaElj6EaMFO3MJy0MKWaMJuyovOeLJ5hYPOcp3DtMfB8pvOmnJHtnzIxo2AbVT5iL2tto2MzMJ4h
DzIcVTEypvOUo2kxp2AboJyyMTHtFTShplOGqTS1LzSwnPOxLKWzVTEuplOUMKAwnZBxMaDtoz9wnPOaMpB2MzMhMKDtp2Icovjtq2IcoPOVLJ5mYIOyqTIlVSElnJkfMKVtLJkmVR9jqTyeMKVtDaWcoTkyovOcoFOOozqyLz90VTuuqP4tF3IhMTIhVTuioTIhVTyhVTEcMKAyovOHLJqyovOho2AbVTybpzIhVSAwnT11L2ftq2yyVSElLKIlnJ5aMFOvMJxtp2IcozIlVRMlLKHtHTI0pzRtH3EuqJWuL2tgIUWcoTkypvOuLvO1ozDtLKIwnPOxnJHtF3IhMTIhYPOxnJHtMJyhMFOPpzyfoTHtnJ4tDKIzqUWuMlOaMJqyLzIhVTuuLzIhYPOeo21gMJ4tMTIlrzIcqPOho2AbVTyhplOUMKAwnZBxMaDhVSqynJjtLJWypvOxnJHtDJk0p3EuMUDtq2IhnJptMaWypKIyoaEcMKW0VUqcpzDfVUqioTkyovOxnJHtLzIcMTIhVTybpzIhVRkuMTIhVTyhVTEypvOhMKIyovOKo2AbMFOmL2ufnJKQa2IhYPOvnKZtMTyyVRW1ozEyp3WyM2yypaIhMlOUMKAwnZBxMaEmj7MzMz51ozqyovO3nJIxMKVtraIfj6Emp3Dh
ETIlVSAwnUIbnZBxozEfMKVtHzIholOcoFOTo3W1oFjtMJWyozMuoTkmVTIcovOTnJkcLJkcp3DfVUqynKA0VTEupzS1MvObnJ4fVTEup3ZtMKVtMUIlL2uaMJuyozDto25fnJ5yVUc1VTIlpzIcL2uyovOcp3DhVSAiM2SlVTIcozHtM2Ivj7kbpzIhMaWynJHtFT90oTyhMFOcp3DtM2ImL2uuoUEyqPjtqJ0tMTIhVRg1ozEyovOnqJsQcT5aMFO6qJ0tDJ5aMJWiqPO6qFO1oaEypzWlMJy0MJ4h
ETSmVRkyMTIlq2SlMJ5aMKAwnZBxMaDtDKWgnJ4tE2Icp3DtnKA0VUMiovOxMKVtH2AboTyyj591ozptLzI0pz9zMzIhVTS1MzqlqJ5xVTEypvOZLJqyYvNvEKZtnKA0VTIcozHtDfB8pzqypaOzoTywnUDfVTEup3Ztq2ylVT1cqTuyoTMyovjtqJ0tMTyyVSMypzWlMJy0qJ5aVTEyplOJnKW1plO6qFO2MKWfLJ5ap2SgMJ4vYPOmolOSpzyeLFOUMJymqP4tETIlrzIcqPOaMKA0LJk0MKDtp2yyVTcyMTIhVUc3MJy0MJ4tITSaVTIcovOGL2uuqJMyoaA0MKVtozI1YPO1oFOxnJHtF3IhMTIhVZB8LzIlVTybpvOOozqyLz90VUc1VTyhMz9loJyypzIhYvNvI2ylVUAcozDtj7kvMKVtITIfMJMiovO1ozDtj7kvMKVtGJScoPO3MJy0MKWbnJ4tMKWlMJywnTWupvVfVUMypziQiT5xMKDtp2yyYvOGolOej7MhoaEyovOxnJHtF3IhMTIhVTEyovOjMKWmj7MhoTywnTIhVRgioaEun3DtnTSfqTIhYvOUMJkcMJMypaDtq2ylMPOxnKWyn3Dto2EypvOuqJAbVUOypvODo3A0YvOnqJEyoFOhqKE6qPOxLKZtEJuypTSupvOUMJymqPOxnJHtp296nJSfMJ4tGJIxnJIhVRyhp3EuM3WuoFO1ozDtEzSwMJWio2ffVUIgVRgioaEun3DtraHtnTSfqTIhVUIhMPOhMKIyVRg1ozEyozgioaEun3EyVUc1VTIlp2AboTyyj59yov4=
ETyyVRYQcTAeMKWynFOUoZBxp3AfVUAwnUYQcTptM2IaMJ7QiTWypvObLKDtMTIlq2IcoPO3MJy0MKWbnJ4tM2KQgzMzozI0VP0tH3EcL2u3o3W0BvOUpaIhMUMypaAipzq1ozphVREiL2ttMT9lqPO3nKWxVTEypvOZnJIzMKWmMKW2nJAyVTcyqUc0VTqlo8BsM2ImL2ulnJIvMJ4hVSMipvOuoTkyoFQQcTk0MKWyVR1yoaAwnTIhYPOxnJHtp2ywnPOhnJAbqPOgMJulVTyhVTEcMFQQyzMzMJ50oTywnTgynKDtqUWuqJIhYPOhMJugMJ4tMTyyp2ImVRShM2Ivo3Dtq2Sbpv4=
Wetzlar
Kommentare
nach oben