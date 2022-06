Wetzlars Feuerwehr ist immer öfter als Türöffner gefragt

Mitglieder der Wetzlarer Innenstadt-Feuerwehrleute freuen sich über ihre Beförderung mit Stadträtin Dorothea Marx (v.l.) und Wehrführerin Claudia Meyer. Foto: Feuerwehr

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die Freiwillige Feuerwehr der Wetzlarer Innenstadt ist im vergangenen Jahr zu 235 Einsätzen gerufen worden. Die Zahl der Brände sei leicht zurückgegangen, erläuterte Wehrführerin Claudia Meyer in der Jahreshauptversammlung. Die Anzahl an technischen Hilfeleistungen sei hingegen, wie in den Jahren zuvor, weiter angestiegen. "Die Türöffnungen machen mittlerweile einen großen Teil unserer Einsätze aus."

Zahl der automatischen Brandmeldungen steigt

Auch die Anzahl der automatischen Brandmeldungen habe weiter zugenommen. Dass diese nicht immer einen Fehlalarm bedeuteten, habe sich bei einem Brand im Wetzlarer Klinikum gezeigt.

Bilanz: Trotz des pandemiebedingten Ausfalls vieler Übungsdienste brachten die 46 Feuerwehrmänner- und sieben Feuerwehrfrauen 5750 Personalstunden für Einsätze und Weiterbildungen auf. Darunter entfielen auch Stunden auf die Hilfeleistung im Ahrtal im vergangenen Jahr. Wehrführerin Meyer stellte fest, dass die Innenstadtwehr auch in diesen Krisenzeiten noch in der Lage sei, Hilfe leisten zu können.

Ausblick: Im Ausblick auf 2022 sehen die Kameraden aus der Innenstadt dem baldigen Umzug in die Interimslösung während des Neubaus der Feuerwache in der Ernst-Leitz-Straße mit Freude entgegen.

Beförderungen: In der Anwesenheit von Stadträtin Dorothea Marx (CDU) wurden zudem Einsatzkräfte befördert: Jaqueline Hergenreder (Feuerwehrfrauanwärterin), Dustin Popielarz, Dennis Hirsch und Luca Sproer (Feuerwehrmannanwärter), Jan Sander (Löschmeister), Jan Niclas Schlier (Feuerwehrmann), Jule Henkel (Löschmeisterin), Fabian Sauer und Dennis Ertelt (Oberlöschmeister).

Marx bedankte sich im Namen des Magistrats für den Einsatz der Feuerwehrleute.