Wetzlars Funkamateure halten Verbindung in die Welt

"Tag der offenen Tür" (v.l.): Ortsverbandsvorsitzender Sven Vaillant informiert Stadtrat Frank Kontz über die Geräte und die Aktivitäten der Wetzlarer Funkamateure. Foto: DARC Wetzlar

WETZLAR - Der Ortsverband Wetzlar des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC) besteht seit 75 Jahren. Das hat er mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Ortsverbandsvorsitzender Sven Vaillant begrüßte rund 50 aktive Funkamateure und Gäste in den Räumen des Clubs am Rosengärtchen. Auch Stadtrat Frank Kontz (FDP) informierte sich ausführlich über die Aktivitäten der Funkamateure in Wetzlar, berichten diese in einer Pressemitteilung. In seinem Grußwort lobte er, die Ehrenamtlichen der Wetzlarer Funkamateure trügen dazu bei, der jungen Generation Inhalte aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik nahezubringen.

Zum Tag der offenen Tür hatten die Wetzlarer Funkamateure auch einen Flohmarkt eingerichtet, der regen Zuspruch fand. Kurzwellenstationen mit analogen und digitalen Betriebsarten waren den ganzen Tag über in Betrieb. Unter anderem wurden Verbindungen über einen geostationären Amateurfunksatelliten abgewickelt.

Nach zwei Jahren mit unfreiwillig reduzierten Aktivitäten planen die Wetzlarer Funkamateure neue Aktivitäten: ein Stand mit Funkstation beim Brückenfest und ein "On-the-Air"-Wochenende im September.