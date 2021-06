Wetzlars größte Werkbank steht in Dahlheim

Das neue Gebäude des ERF fügt sich eng an den Bestand an. Am Dienstag wurde auf der Baustelle am Berliner Ring Richtfest gefeiert. Sobald das neue Medienhaus nutzbar ist, werden die bisherigen Gebäude abgerissen. Im Hintergrund zu sehen: das ebenfalls im Bau befindliche Kinder- und Familienzentrum. Foto: Pascal Reeber