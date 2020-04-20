Wetzlars Handel geht kreativ mit Corona-Auflagen um

Alexandra Karic und Marco Graf vom Gewerbeaußendienst kontrollieren in der Altstadt am Tag der Wiederöffnung, ob der Handel die Corona-Regeln einhält. Foto: Steffen Gross
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MASKEN: EMPFEHLUNG STATT PFLICHT
Aktuell "kein Thema" ist nach Auskunft von Kreis-Pressesprecherin Nicole Zey eine Maskenpflicht für Einkauf und öffentlichen Nahverkehr, wie sie etwa die Stadt Hanau sowie einige Bundesländer verpflichtend eingeführt haben.
"Es ist
allerdings unsere dringliche Empfehlung, solch eine Maske zu tragen - insbesondere dort, wo die Luft nicht zirkuliert", sagt Zey. Für nicht chronisch Kranke sei es nicht nötig und auch nicht sinnvoll, dabei auf eine medizinische Maske zu setzen. " Es reichen Community- oder Alltagsmasken", sagt sie. Alternativ würden auch ein dichter Schal oder ein doppelt gelegtes Tuch helfen - auch, wenn sie keinen 100-prozentigen Schutz verschaffen. "Wir appellieren dabei an das Verantwortungsgefühl", sagt Zey - denn die Masken schützen weniger den Träger als die umgebenden Menschen"Wichtig bleibt weiter: Abstand halten."
Laut Zey würden die Kommunen im Kreisgebiet ihr Handeln koordinieren und - nach derzeitigem Stand - eine
Maskenpflicht nur einführen, wenn das Land diese anordnet.
Gesonderte und nicht abgeschlossene Überlegungen zusammen mit dem Kultusministerium gibt es für die Schülerbeförderung, die mit der Teil-Öffnung der Schulen wieder anläuft.
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