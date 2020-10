Wetzlars Jobcenter-Pionier setzt sich zur Ruhe

War das Pilotprojekt Lahn-Dill-Arbeit GmbH zum Jahreswechsel 2004/05 noch als gemeinsame Gesellschaft von Arbeitsagentur und Lahn-Dill-Kreis gestartet, so zog der Kreis im Jahr 2012 die Karte des Optionsmodells und übernahm das heutige Kommunale Jobcenter Lahn-Dill komplett in seine Trägerschaft. Als einer der Hauptgründe galt die Handlungsfähigkeit vor Ort.

Dieser Schritt habe sich als richtig erwiesen, meint Aufsichtsratschef Stephan Aurand. Das Jobcenter sei heute akzeptiert, die anfängliche Scham-Hürde überwunden, die Menschen würden die Hilfen in Anspruch nehmen. 2017 zog das Jobcenter von seinem ersten Standort in der Wetzlarer Sophienstraße in die Eduard-Kaiser-Straße 38, früheres Landratsamt, um.