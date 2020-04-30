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Donnerstag, 30.04.2020 - 17:45
4 min

Wetzlars Kletterwald ist bald Geschichte

Als er vor 14 Jahren seinen Kletterwald im Finsterloh eröffnete, galt Simon Karl als Exot. Die Besucher kamen von nah und fern. Inzwischen ist die Zahl der Mitbewerber groß, die Umsätze gehen deutlich zurück. Deshalb, und nicht wegen Corona, macht Karl Ende September endgültig Schluss.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Ob es eine 15. und letzte Saison im Kletterwald Wetzlar geben wird, steht wegen der Corona-Krise in den Sternen. Fest aber steht für Simon Karl, dass im September endgültig Schluss ist. Foto: Steffen Gross

Ob es eine 15. und letzte Saison im Kletterwald Wetzlar geben wird, steht wegen der Corona-Krise in den Sternen. Fest aber steht für Simon Karl, dass im September endgültig Schluss ist. Foto: Steffen Gross

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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