Wetzlars Malteser brauchen Hilfe

Der Besuchs- und Begleitdienst für ältere Menschen ist eines der für Nutzer kostenlosen Angebote der Malteser. Foto: Ruprecht Stempell

WETZLAR (red). Hilfsorganisationen wie die Wetzlarer Malteser sind von der Corona-Pandemie getroffen. Darum bitten sie die Bürger um Unterstützung in der aktuell schwierigen Situation.

Steigende Preise für Desinfektionsmittel, hohe Kosten für Infektionsschutzausrüstung - diese Einflüsse erhöhen die finanzielle Belastung für die Malteser und andere Hilfsorganisationen erheblich. Hinzu kommt, dass die wichtigste Einnahmequelle des Vereins in diesem Jahr fast komplett ausfällt - die Sanitätsdienste und Erste-Hilfe-Kurse.

Normalerweise sind die ehrenamtlichen Sanitäter der Malteser in der Hauptsaison an bis zu sieben Tagen in der Woche unterwegs, um auf Großveranstaltungen für die Sicherheit der Besucher zu sorgen. Ohne diese geht die Auftragslage aber gegen null.

"Die Einnahmen fehlen unserem Verein in Zeiten von steigenden Preisen für Schutzausrüstungen, Ausbildungen und den weiteren laufenden Kosten für Fahrzeuge und Ausstattung besonders. Ohne Unterstützung aus der Bevölkerung wird es schwierig sein, die Kosten zu decken und unsere Dienste zu erhalten", sagt Boris Falkenberg, Kreis und Stadtbeauftragter der Wetzlarer Malteser.

Seit über acht Wochen sind alle Erste-Hilfe-Kurse abgesagt. Mit deren Einnahmen würden die ehrenamtlichen Angebote der Malteser finanziert, beispielsweise der Besuchs- und Begleitdienst, der einsamen Menschen helfen soll. Er ist für die Bevölkerung komplett kostenfrei und wird ausschließlich durch Spenden und Einnahmen aus Erste-Hilfe-Kursen sowie Sanitätsdiensten finanziert.

Ehrenamtliche Angebote weiter aufrechterhalten

Seit über 60 Jahren sind die Malteser ein fester Bestandteil der Wetzlarer Gemeinschaft und bitten nun um finanzielle Unterstützung der Wetzlarer, um die ehrenamtlichen Angebote im Lahn-Dill-Kreis weiterhin den Menschen anbieten zu können, die sie benötigen. "Wenn jeder einen nur kleinen Betrag spendet, wäre das schon eine große Hilfe für den Verein und seine Mitglieder", sagt Boris Falkenberg.