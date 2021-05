Wetzlars Malteser testen auch abends

Jetzt teilen:

WETZLAR - In 15 Minuten vom Test zum Ergebnis: Die Malteser in Wetzlar eröffnen am Sonntag, 30. Mai, ein Corona-Schnelltestzentrum für kostenlose Bürgertests in ihrem Zentrum nahe dem Krankenhaus. Das Besondere dabei: die Öffnungszeiten abends und am Wochenende.

In der Christian-Kremp-Straße 17, unweit der Klinik, können sich ab Sonntag alle Menschen kostenlos auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Betrieben wird das Testzentrum von ehrenamtlichen Malteser-Helfenden, jeden Dienstagabend von 18 bis 21 Uhr und Sonntag von 10 bis 13 Uhr.

"Auch wenn es nicht gesetzlich verpflichtend ist, ist es durchaus sinnvoll, sich vor dem Besuch bei den Eltern, Großeltern oder anderen potenziell gefährdeten Personen auf eine Erkrankung mit Covid-19 testen zu lassen", erläutert Boris Falkenberg, Kreis- und Stadtbeauftragter der Malteser. "Daher haben wir, im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern, beschlossen, auch an Sonntagen Schnelltests anzubieten", ergänzt er. "Durch die vielen Ausfälle ist im vergangenen Jahr freie Zeit bei unseren Helfenden entstanden, die wir nun nutzen können", schildert der Leiter Einsatzdienste der Malteser im Lahn-Dill-Kreis, Noah Rothgerber. "Unsere Sanitäter haben langjährige Erfahrungen im Umgang mit Menschen und Hygiene, die wir jetzt in unserem neuen Tätigkeitsfeld optimal nutzen können", sagt er weiter.