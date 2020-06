Wetzlars Museen sind ab Dienstag wieder offen

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Die Wetzlarer Museen öffnen am Dienstag, 9. Juni, wieder ihre Pforten für den Publikumsverkehr zu den gewohnten Öffnungszeiten. Für jedes Museum gelten unterschiedliche Besuchsmodalitäten, auf die Besucher am Eingang hingewiesen werden.

In allen Museen müssen die Besucher eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Im Museum Palais Papius mit der Sammlung Lemmers-Danforth, Kornblumengasse 1, ist im Rahmen von Zeitfenstern ein Besuch möglich, die vor Ort, per E-Mail an museum@wetzlar.de oder unter Telefon 0 64 41-99 41 31 kostenfrei gebucht werden können. Es gilt das Eintrittskartenmodell "Zahlen Sie, was Ihnen der Besuch wert ist". Gleiches gilt für das Reichskammergerichtsmuseum, Hofstatt 19, und das Stadtmuseum. Eintrittskarten für Lottehaus und Jerusalemhaus können im Rahmen von Zeitfenstern über die Tourist-Information unter Telefon 0 64 41-99 77 55 oder im Internet auf www.reservix.de sowie an der Museumskasse, Lottestraße 8-10, gebucht werden. Der Besuch im Stadtmuseum ist kostenfrei möglich.