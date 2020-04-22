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Mittwoch, 22.04.2020 - 17:25
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Wetzlars Notausschuss tritt zusammen

Für die Corona-Krise haben die Stadtverordneten ihren Finanzausschuss mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet. An diesem Donnerstag findet die erste Sitzung statt, um drängende Themen abzuarbeiten.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Absehbar wird die Stadtverordnetenversammlung nicht mehr zusammentreten können. In Corona-Zeiten entscheidet der Finanzausschuss. Foto: Pascal Reeber

Absehbar wird die Stadtverordnetenversammlung nicht mehr zusammentreten können. In Corona-Zeiten entscheidet der Finanzausschuss. Foto: Pascal Reeber

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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