Mittwoch,
22.04.2020 - 17:25
2 min
Wetzlars Notausschuss tritt zusammen
Für die Corona-Krise haben die Stadtverordneten ihren Finanzausschuss mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet. An diesem Donnerstag findet die erste Sitzung statt, um drängende Themen abzuarbeiten.
Von
Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Absehbar wird die Stadtverordnetenversammlung nicht mehr zusammentreten können. In Corona-Zeiten entscheidet der Finanzausschuss. Foto: Pascal Reeber
CTV+I2I0rzkupwjiLw5KMJqyovOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVUqcpzDtMTyyVSqyqUcfLKWypvOGqTSxqUMypz9lMT5yqTIhqzIlp2SgoJk1ozptLJWmMJuvLKVtozywnUDtqTSaMJ4tn8B2oz5yov4tEKWmqT1uoUZtqJ5xVUMypz11qTkcL2ttozywnUDtraIgVTkyqUc0MJ4tGJSfVTyhVTEypvOUMKAwnTywnUEyVTEypvOGqTSxqPO3nKWxVUA0LKE0MTImp2IhVTShVTEcMKAyoFORo25hMKWmqTSaLJWyozDtMTIlVR5iqTS1p3AwnUImplO6qKAuoJ1yozgioJ1yovjtqJ0tMJyhMFOFMJybMFOxpfBxozqyozEypvOHLJqyp29lMT51ozqmpUIhn3EyVTSvraIupzWynKEyov4=
FJ4tp2IcozIlVTWcp2kuozptoTI0raEyovjtLKKQa2Ilo3WxMJ50oTywnTIhVSAcqUc1ozptLJ0tZwNhVR3QcUW6VTuuqUEyVTEuplODLKWfLJ1yoaDtMTIhVRMcozShrv0tqJ5xVSqcpaEmL2uuMaEmLKImp2AbqKAmVTSfplOBo3EuqKAmL2u1p3ZtoJy0VTWyp29hMTIlMJ4tDzIzqJqhnKAmMJ4tLKImM2ImqTS0qTI0YPO1oFOxnJHtFTShMTk1ozqmMfBxnTyan2IcqPOxMKVtH3EuMUDtp2ywnTIlraImqTIfoTIhYvOOqJLtMTIlVRqlqJ5xoTSaMFOxMKVtFTImp2ymL2uyovOUMJ1ynJ5xMJ9lMT51ozptM2yfqPOxLKZtMJkzn8B2pTMcM2HtE3WyoJy1oFOmMJy0nTIlVTSfplOvMKAwnTkcMpBsMJ5xMKVtDKImp2AbqKAmVToQiUVtMTIhVRglnKAyov0tqJ5xVRguqTSmqUWipTuyozMuoTjfVUAiVTkuozqyVTIcozHtJaImLJ1gMJ5eqJ5zqPOxMKZtHTSloTSgMJ50plO1oz3QgzqfnJAbVTymqPjtoJS4nJ1uoPOuLzIlVTWcplO6qJ0tZmRhVR3QcUW6VQVjZwRhVREuplOHnTIgMJ5mpTIeqUW1oFjtnJ4tMTIgVTEypvOOqKAmL2u1p3ZtLJWmL2ufnJKQa2IhMTHtEJ50p2AbMJyxqJ5aMJ4tqUWyMzMyovOeLJ5hYPOcp3DtLaWynKDhVRWynFOKnKW0p2AbLJM0p3Ofj6EhMJ4tqJ5xVTS1j59ypaOfLJ5gj6GQa2yaMJ4tDKImM2SvMJ4tMTSaMJqyovOaMJk0MJ4tMTyyVRWyp2AboZB8p3AyVTSfplO2o3Wfj6E1MzyaYPOmnJHtopB8p3AyovOcpzqyozE3LJ5hVTyhVSc1n3IhMaDtqz9gVSOupzkuoJIhqPOvMKA0j6E0nJq0VUqypzEyov4=
E2I0LJq0VUqcpzDtLJVtZGttIJulVTygVTqlo8BsMJ4tH2y0raIhM3AmLJSfVTEyplOBMKIyovOFLKEbLKImMKZfVUIgVTyhVRAipz9hLF1nMJy0MJ4tMTyyVUMipzqyp2AbpzyyLzIhMJ4tDJWmqTShMUAlMJqyoT4tMJyhnTSfqTIhVUc1VTiQgz5hMJ4hVREuLzIcVUqcpzDtMKZtp2ywnPO1oFOynJ5yVZB2MzMyoaEfnJAbMFOGnKE6qJ5aVTuuozEyoT4fVSO1Lzkcn3IgVTymqPO6qJqyoTSmp2IhYvOOoTkypzEcozqmVUIhqTIlVRS1MzkuM2IhYt==
JaImL2uuqJIlVT3QiUAmMJ4tqz9lLJVtEJyhoTSmp2gupaEyovOvqJAbMJ4=
JaqupvO3nKWxVTImYPOuozEypaZtLJkmVUc1oTI0raDfVTgynJ5yVT1yMTy6nJ5cp2AbMFOSnJ5fLKAmn29hqUWioTkyVT1cqPOTnJIvMKWgMKAmMJ4tM2IvMJ4fVTcyMT9wnPO3qKWxMFOxnJHtJaImL2uuqJIlrzSboPOvMJqlMJ56qP4tFJ50MKWyp3AcMKW0MFOPj7klM2IlYPOxnJHtqTIcoT5ynT1yovOgj7MwnUEyovjtopB8p3AyovOmnJAbVUMipzSvVUIhqTIlVRShM2SvMFOcnUWyplOBLJ1yoaZtqJ5xVTybpzIlVRShp2AbpzyzqPOvMJygVSA0LJE0qzIlo3WxozI0MJ5vj7klolO1oaEypvOHMJkyMz9hVQNtAwDtAQRtYFN5BFNkZPNlZvOuoz1yoTEyov4tETyyVRIcozkup3AeLKW0MJ4tq2IlMTIhVTSvVQR3YwZjVSIbpvO2o3VtMTIgVSAcqUc1ozqmp2SuoPOuqKAaMJqyLzIhYvORnJHtF2SlqTIhqzIlM2SvMFOypzMioTq0VT5uL2ttHzIcnTIhMz9fM2HtMTIlVRShoJIfMUIhM2IhYvOPnKZtraIgVR1cqUE3o2AbozSwnT1cqUEuMlOfLJptLJkfMKWxnJ5aplOeMJyhMFOynJ56nJqyVUMipvjtLzIlnJAbqTI0MFOPj7klo2kynKEypvOGqTIzLJ4tEaWyoUZtLKIzVRShMaWuM2Hh
I2IcoPOxnJHtH3EuMUDtnJ4tD29lo25uYIcynKEyovO1oaEypvOuozEypzIgVTEcMFOPLKI0j6E0nJqeMJy0MJ4tLJ0tGTS1MzIhVTuuoUEyovO3nJkfYPOmqTIbMJ4tLKIzVTEypvOHLJqyp29lMT51ozptLJkfMJ4tqz9lLJ4tDzIvLKI1ozqmpTmQcT5yVUIhMPOUpaIhMUA0j7kwn3AaMKAwnZBxMaEyYvOSnJ4tLKImp2AboTyyj59fnJAbVRAipz9hLF1aMKElnJIvMJ5yplOHnTIgLFOcp3DtMTIlVSMypaccL2u0VTS1MvOYnKEuYHqyLfB8nUWyov4tDKImp2AboTSaM2IvMJ5xVToQiUVtMTyyVSAcqUc1ozptMTImVR5iqTS1p3AwnUImp2ImVUAynJIhVRWyMTSlMvO1ozDtEUWcozqfnJAbn2IcqPjtMJyhMJ4tpzIaMJkgj6GQa2yaMJ4tIUIloaImVTqyLzHtMKZtozywnUDfVTIln2mQcUW0MFOTpzIfpl4tGzSwnTEyoFOzj7klVTEcMFOVLKImnTSfqUAvMKWuqUIhM2IhVT1ynUVtJzIcqPOvMJ7QgaEcM3Dtq29lMTIhVUqupvOuoUZtM2IjoTShqPjtp2AbnJIvMJ4tMTyyVSA0LJE0qzIlo3WxozI0MJ4tnJ56q2ymL2uyovOynJ5yovOHnTIgMJ5mqTS1VUMipvOmnJAbVTuypv4=
EaWyoUZtpTIlp8B2ozkcL2uypvOSnJ5mL2wQcUE6qJ5aVUc1Mz9fM2Htq2ylMPOyplOuovOxnJImMJ0tET9hozIlp3EuMlOhnJAbqPOxnJHtoTI0raEyVSc1p2SgoJIhn3IhMaDtMTyyp2IlVRSlqPOmMJyhYvOAnJ5xMKA0MJ5mVTIcozHtq2IcqTIlMFOypaqupaEyVTIlVTWcplO6qKVtH29goJIlpTS1p2HhVSqcMFOxnJHtDzIxnJ5aqJ5aMJ4tLJ5mL2ufnJKQa2IhMPOuqKAmMJuyovjtn8B2oz5yVTuyqKEyVT5iL2ttozyyoJShMPOmLJqyov4=