Wetzlars Parkplatzstreit: Jetzt wird gerechnet

Die BI "Lebenswerte Altstadt" fordert die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats, wie er sich vielerorts bewährt habe. Außerdem unverzüglich eine Bürgerversammlung unter Corona-Bedingungen im Rosengärtchen oder im StadionDiese sei vorgeschrieben und längst überfällig, kritisieren die Parkhaus-Gegner. Stadtverordnetenvorsteher Udo Volck (SPD) bestätigte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass ein BI-Mitglied bei ihm um die Bürgerversammlung gebeten habe. Im städtischen Ältestenrat sei darüber beraten worden.

Die vertretenen Magistratsmitglieder und Fraktionsvorsitzenden hätten eine Bürgerversammlung zum Parkhaus abgelehntAllgemein sei eine solche Versammlung nicht dazu da, etwas abzustimmen, sie diene allein der Information, sagte Volck. Der Magistrat weise darauf hin, inzwischen vielfältig über die Parkhauspläne informiert zu haben, so Volck, jedoch offenbar nicht so, wie es Wunsch der BI ist.

Davon abgesehen liefen momentan Überlegungen für eine Bürgerversammlung noch in diesem Jahr, jedoch nicht im Zusammenhang mit der Entscheidung zum Parkhaus Goethestraße, die die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am 28. September fällen werden.