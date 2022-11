Wetzlars SPD lobt den "Lina-Muders-Preis" aus

Engagierte Kämpferin für demokratische Strukturen: Lina Muders. (© Archiv WNZ)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die Wetzlarer SPD hat den "Lina-Muders-Preis" zur Anerkennung und Unterstützung für den Einsatz gegen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Diskriminierung und zum Zwecke der Stärkung des demokratischen Engagements gestiftet.

Lina Muders war eine in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgte und inhaftierte Sozialdemokratin. Sie engagierte sich in der Nachkriegszeit für den Aufbau demokratischer Strukturen im heimischen Raum. Mit dem mit 500 Euro dotierten Preis sollen Projekte und Handlungen zur Stärkung des demokratischen Bewusstseins und des bürgerschaftlichen Engagements für die Werte der Gesellschaft, aber auch zivilcouragiertes Handeln anerkannt und unterstützt werden. Er kann an Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen vergeben werden. Vorschläge für die Nominierung von möglichen Preisträgern können bis 28. Februar 2023 eingereicht werden. Auswahlentscheidung und Preisverleihung sollen im ersten Quartal 2023 stattfinden. Weitere Informationen sind unter Telefon 06441-2092520 oder per E-Mail an buero.wetzlar @spd.de erhältlich.